Nel quadro dell’abbattimento delle spese sostenute dalle famiglie con bambini da 3 a 6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia pubblica statale per la mensa scolastica anno scolastico 2025-2026, l’Amministrazione comunale di Mascali ha pubblicato l’avviso con cui, mediante la presentazione di apposita istanza, potranno usufruire del contributo per l’anno scolastico 2025 – 2026. I fondi sono riservati ai genitori o i tutori di bambini (nella fascia 3-6 anni) residenti nel Comune di Mascali che, per il predetto anno scolasticoabbiano iscritto i propri figli presso le scuole dell’infanzia pubblica statale del Comune di Mascali; abbiano sostenuto per la mensa scolastica dei propri figli una spesa per l’acquisto dei ticket.





L’amministrazione precisa che l’erogazione del contributo economico sarà effettuato agli aventi diritto, solo ed esclusivamente previa consegna all’ufficio Pubblica Istruzione degli scontrini fiscali o delle fatture d’acquisto dei ticket, al fine di comprovare l’effettiva spesa sostenuta per la mensa scolastica, dando priorità alle famiglie con ISEE pari o inferiore ad € 15.748,78 fino alla concorrenza della somma assegnata e tenendo conto che il contributo non potrà essere cumulato con altri di analoga finalità, ferma restando la possibilità, per l’Ente, di apportare modifiche scaturenti da eventuali ridistribuzioni dei resti proporzionale alla spesa affrontata da ciascun richiedente e, comunque, solo successivamente all’effettiva acquisizione delle somme dell’Assessorato Regionale al Comune di Mascali. L’assessore alla Pubblica Istruzione, Veronica Musumeci, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti “un aiuto concreto per le famiglie, un passo importante per garantire il diritto allo studio e il supporto alle fasce più deboli della popolazione”.

