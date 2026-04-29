L’Amministrazione Comunale – su proposta del vice sindaco Veronica Musumeci – a distanza di trent’anni dalla scomparsa, con propria delibera di Giunta, ha decretato l’intitolazione di una piazza al compianto maestro Francesco Fichera memore dei suoi trascorsi di vita mascalese. Domani, alle 11, alla presenza del sindaco Luigi Messina e dell’Amministrazione, dei familiari di Fichera, della dirigente scolastica del Comprensivo di Mascali, corpo docenti e alunni, la cerimonia ufficiale di intitolazione di uno spazio pubblico che ricade nell’adiacenze del plesso scolastico di piazza Dante.





Deceduto nel 1995 Fichera, è stata persona poliedrica e dal multiforme ingegno: protagonista indiscusso della vita sociale e culturale della nuova Mascali, ideando e promuovendo svariate attività culturali e sportive, riuscendo a coinvolgere l’intera comunità mascalese. Maestranze e giovani soprattutto, che hanno prestato spontaneamente e con entusiasmo la loro collaborazione.





Fichera è stato anche presidente dell’Opera Nazionale Orfani di Guerra, sezione di Mascali ed ha curato l’organizzazione per il passaggio della Fiaccola Olimpica in occasione delle Olimpiadi del ’60. E’ stato anche promotore di mostre fotografiche e giornalistiche e di reperti archeologici su Mascali e il suo tenitorio prima e durante l’eruzione lavica del 1928.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.