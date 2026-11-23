Oltre 80 partecipanti e una significativa presenza di rappresentanti istituzionali, tecnici e professionisti hanno animato a Mascali il convegno “Prospettive per un PUG”, ospitato nei locali del Museo dei Luoghi e delle Civiltà Marinare. Un appuntamento che ha trasformato il tema della pianificazione urbanistica in un’occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo dell’intero comprensorio ionico-etneo, ponendo le basi per un dialogo più strutturato tra i Comuni.

L’iniziativa, fortemente voluta anche dall’Associazione Ingegneri Ionico Etnei, presieduta dall’ingegnere Alfio Torrisi, che ha moderato i lavori, è nata dalla consapevolezza che la pianificazione del territorio non possa più essere affrontata esclusivamente entro i confini amministrativi dei singoli enti. Le dinamiche ambientali, geomorfologiche, economiche e infrastrutturali, insieme ai collegamenti e alla mobilità, richiedono infatti una visione d’insieme e strategie capaci di superare le singole realtà comunali.





Al confronto hanno preso parte il sindaco di Mascali, Salvo Gullotta, e l’assessore ai Lavori pubblici Rosario Tropea; il sindaco di Piedimonte Etneo, Ignazio Puglisi; il vicesindaco di Calatabiano, Agatino Spoto, anche presidente dell’Ordine dei Geometri; il sindaco di Linguaglossa, Luca Stagnitta; i tecnici comunali di Bronte e il presidente del CEPSU, ingegnere Carmelo Grasso. Presenti inoltre amministratori, professionisti e tecnici degli enti locali di Mascali, Piedimonte Etneo, Calatabiano, Taormina, Linguaglossa, Bronte, Castiglione di Sicilia e Riposto.

A portare i saluti del presidente dell’Ordine degli Ingegneri è stato il segretario, ingegnere Alfredo Foti. Una partecipazione ampia e qualificata che ha confermato l’interesse delle istituzioni e degli operatori del settore verso uno strumento destinato a incidere profondamente sulle trasformazioni e sulle prospettive future delle comunità locali.





Nel corso del seminario sono stati approfonditi i principali aspetti legati alla formazione dei Piani urbanistici generali, con particolare riferimento al quadro normativo regionale siciliano e alla legge regionale n. 19 del 2020. Al centro degli interventi anche la necessità di integrare la programmazione urbanistica con i principi di sostenibilità ambientale, innovazione e sicurezza del territorio.

Di particolare rilievo i contributi tecnici degli ingegneri Cristina R. Monsone, consigliera dell’Ordine, Pierluigi Bella, urbanista e componente del CEPSU, Gianluca Longo, consigliere della Fondazione, e Maurizio Erbicella, urbanista. Le relazioni hanno approfondito diversi aspetti specialistici della pianificazione e della gestione territoriale, soffermandosi sulle responsabilità delle amministrazioni e sul ruolo degli uffici tecnici nella predisposizione di strumenti urbanistici moderni ed efficaci.





Tra le questioni affrontate, la tutela del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici, la gestione delle trasformazioni urbanistiche e la necessità di conciliare le nuove esigenze di sviluppo con la salvaguardia delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del territorio.

Il risultato più significativo del convegno è stato, tuttavia, l’apertura a una possibile collaborazione tra i sindaci e le amministrazioni comunali dell’area ionico-etnea. Dal confronto è emersa infatti la volontà di superare una gestione frammentata delle questioni urbanistiche, avviando un percorso di dialogo e condivisione sulle problematiche comuni e sulle opportunità di crescita del comprensorio.

Una prospettiva che attribuisce al PUG un valore che va oltre il semplice adempimento amministrativo. La pianificazione urbanistica può diventare uno strumento di coordinamento e programmazione sovracomunale, capace di mettere in relazione le esigenze dei singoli centri, valorizzarne le identità e individuare strategie comuni per affrontare le sfide del futuro.





Il convegno di Mascali ha dunque rappresentato un primo importante momento di aggregazione tra istituzioni, professionisti e uffici tecnici, dimostrando come la collaborazione possa costituire una risorsa fondamentale per affrontare questioni che superano i confini dei singoli Comuni.

L’obiettivo che emerge è quello di costruire una visione territoriale condivisa, nella quale competenze tecniche, sostenibilità, innovazione e cooperazione istituzionale possano diventare i pilastri di una nuova stagione di pianificazione per l’intera area ionico-etnea.

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