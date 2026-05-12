Mascali compie un passo decisivo sul fronte della sicurezza urbana. È stata ufficialmente attivata stamane la nuova centrale operativa presso il comando della Polizia Locale, cuore pulsante di un moderno sistema di videosorveglianza che potenzia gli impianti già attivi sul territorio e che promette di monitorare capillarmente il territorio comunale. Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione, prevede l’impiego di ulteriori 25 telecamere ad alta definizione dislocate in punti nevralgici e strategici del centro e delle frazioni. Non si tratta solo di un deterrente visivo: il sistema opportunamente integrato è dotato di tecnologie all’avanguardia per il contrasto alla microcriminalità e al degrado urbano.





Alcuni dispositivi, installati specificamente agli ingressi della città, sono dotati di software per il rilevamento delle targhe. Questo permetterà di monitorare i flussi veicolari e individuare in tempo reale auto segnalate, rubate o prive di assicurazione. Le restanti unità – comprese quelle mobili – coprono piazze, edifici pubblici e aree sensibili, garantendo una copertura h20.

L’attivazione del sistema è stata preceduta da un importante vertice operativo tenutosi in Municipio. Al tavolo del confronto erano presenti: il sindaco Luigi Messina, il vicesindaco Veronica Musumeci, il comandante della Compagnia Carabinieri di Giarre, capitano Mario D’Arco e il comandante della Polizia Locale di Mascali, Maurizio Cannavò.





L’incontro ha sancito l’avvio della collaborazione istituzionale tra Polizia locale e Carabinieri per l’utilizzo dei dati raccolti. “La condivisione delle immagini tra le due forze di polizia – ha osservato il comandante Cannavò – sarà fondamentale per ottimizzare le attività investigative e garantire interventi tempestivi. “Con l’attivazione della centrale operativa — ha dichiarato il sindaco Luigi Messina— dotiamo Mascali di uno strumento tecnologico essenziale per la tutela dei cittadini e del decoro pubblico”. Con questo investimento – soggiunge il vice sindaco Veronica Musumeci – Mascali punta a diventare un comune più protetto, sfruttando la tecnologia come supporto fondamentale all’attività quotidiana delle forze dell’ordine”.

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