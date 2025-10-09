L’amministrazione comunale di Mascali ha riattivato il servizio di trasporto scolastico, un supporto fondamentale per oltre 50 famiglie residenti nel territorio. Il servizio è affidato a due bus scolastici che si occupano di accompagnare gli alunni delle scuole elementari e medie ai rispettivi plessi, garantendo un tragitto sicuro e puntuale.





L’iniziativa mira a facilitare la gestione quotidiana per i genitori e a incentivare la frequenza scolastica, soprattutto per le famiglie residenti nelle zone più decentrate del Comune. “Siamo felici di aver ripristinato un servizio essenziale che, con la piena collaborazione dell’Ufficio comunale di Pubblica Istruzione, va incontro alle esigenze di tante famiglie – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – ; garantire un trasporto sicuro e puntuale ai nostri studenti è una priorità. Questo servizio non solo facilita la quotidianità dei genitori, ma è fondamentale per assicurare il diritto allo studio anche a chi risiede nelle frazioni più distanti dai plessi scolastici.”





Il servizio di trasporto scolastico alleggerisce il carico gestionale e i costi quotidiani per i genitori, molti dei quali possono contare su questo supporto per conciliare impegni lavorativi e familiari. Assicura che anche gli studenti residenti nelle zone più decentrate del Comune abbiano accesso sicuro e puntuale all’istruzione. Nel contempo rimuove il traffico privato legato all’accompagnamento individuale degli studenti, riducendo la congestione stradale e aumentando la sicurezza nelle aree scolastiche.

