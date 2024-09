Grande ed atteso finale al Cortile Platamone con la rassegna “Mitoff Catania Festival”, ideata e diretta da Salvatore Guglielmino, domenica 6 ottobre, alle ore 21.00, con “Il Ciclope e l’Ulisse”, prodotto dalla Compagnia dei Miti.



Per la prima volta insieme sul palco l’inedita coppia di attori Stefano Masciarelli e Salvatore Guglielmino, autore della regia e dell’adattamento teatrale tratto dall’Odissea di Omero, che con il contributo degli attori Franco Colaiemma, Marta Limoli e Laura Sfilio daranno vita ad un intenso momento di teatro di narrazione.

Un’ attenta analisi sul mito ed il suo rapporto con la Trinacria dei Ciclopi, il Mostro Polifemo e il Re dei venti, Eolo con l’obiettivo di scavare tra le pieghe più recondite dell’anima.

Lo spettacolo analizzerà come il mito di Polifemo, il mostro crudele di uno dei più celebri episodi dell’Odissea, venga confrontato con l’intelligenza di Ulisse, che riesce a ingannarlo e a sconfiggerlo con l’astuzia come racconta il IX libro dell’Odissea in cui Polifemo

incarna la natura primitiva, meccanica, miope, e Ulisse è invece sia un guerriero che conosce la legge dell’onore ed è timoroso verso gli dei, che con l’intelligenza doma la bestialità per una vera guerra tra due mondi: civiltà contro mostruosità.

