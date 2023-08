“Non saprei dire, al momento, se Fabio Fatuzzo sia meglio o peggio di altri. Ma quello che so è che si tratta di una persona seria, che conosce bene la materia, e certamente la sua nomina non può essere neanche paragonata a certi figuri nominati da Schifani in altre posizioni altrettanto prestigiose. Oppure vige l’equazione che per essere bravi e validi è necessario essere lecchini di Schifani? Un augurio di buon lavoro a Fabio e a Toto Cordaro.”

Lo scrive in una nota il deputato regionale Gianfranco Micciche’

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.