Il Commissario Massimo Palesi è il nuovo Comandante della Polizia locale di San Giovanni La punta.



Dopo il pensionamento del Maggiore Roberto Cona, avvenuto a fine dicembre, è stato fatto il passaggio di consegne con un apposito decreto sindacale nominando cosi il Commissario Massimo Palesi.

Nel 1997 entra a far parte dei dipendenti amministrativi del comune puntese e nel settembre 1999 passa agli uffici di Polizia locale. Nel 2006 indossa la divisa da agente per poi passare ispettore e proseguire da Commissario e vice comandante nel giugno 2022.

La lunga esperienza maturata lo ha portato ad acquisire grande professionalità in tutti i settori della Polizia locale. Una laurea triennale in Scienze della Difesa e Sicurezza e una laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione ha completato la sua formazione al fine di svolgere con maggiore conoscenza i sempre più impegnativi svariati settori.

“Auguro al Comandate Palesi buon lavoro consapevole della sua professionalità- dichiara il Sindaco Antonino Bellia- in più occasioni in sostituzione o affiancamento del Maggiore Cona ha dimostrato grandi capacità e soprattutto ha sempre indossato la divisa con grande orgoglio, sempre al servizio della comunità”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.