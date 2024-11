Sono passati mille giorni da quando la spietata dittatura al potere in Russia ha iniziato la sua aggressione contro l’Ucraina. I Socialdemocratici siciliani, attraverso il loro segretario regionale Antonio Matasso, sottolineano «il grande impegno della Sicilia, al pari di altre parti del Paese, nell’accoglienza dei profughi ed in iniziative di solidarietà con la nazione invasa. Dopo le elezioni americane, l’Europa sarà sempre più chiamata a sostenere le ragioni della democrazia ucraina contro quelle dell’imperialismo sovranista del criminale Putin. Dispiace notare – conclude Matasso – che tanti “marciatori a senso unico” e finti pacifisti non siano scesi in piazza una sola volta, nelle varie città italiane, contro mille giorni di massacri, corpi gettati in fosse comuni e bombardamenti sistematici su condomini, scuole, ospedali, dormitori, orfanotrofi, case di riposo, infrastrutture energetiche ed ogni tipo di obiettivo civile. Il tutto al solo scopo di terrorizzare e sterminare quanta più gente possibile, con la complicità di tanti esegeti-apologeti putiniani di casa nostra». Il Sole nascente, nel confermare il proprio sostegno alla causa ucraina, ribadisce che anche in Sicilia non darà corso ad alcuna alleanza politica con aggregati che non esprimano una posizione chiara a difesa dell’Ucraina e che non condannino nettamente ogni forma di nazionalismo imperialista, razzismo ed antisemitismo.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.