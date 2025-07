Classe 2001, nato a Padova ma con il cuore diviso tra due passioni: la creazione di contenuti sui social e l’amore per il territorio italiano. Matteo Amista è una delle voci emergenti più autentiche del panorama digital: un giovane influencer che sta conquistando il pubblico con la sua spontaneità, la gentilezza e uno stile di comunicazione pulito, umano e coinvolgente. Ha iniziato il suo percorso nel 2020, durante il lockdown, mentre preparava l’esame di maturità.

“All’inizio ero spaesato, non sapevo cosa pubblicare. Poi ho provato a raccontare i miei spostamenti e ho scoperto la mia vera passione: il viaggio,” racconta.

Con uno sguardo sempre attento alla cultura e alle persone, ha dato vita a un format travel che mette in risalto la bellezza autentica dei luoghi visitati. Venezia è stata la sua “palestra narrativa”, città in cui ha realizzato collaborazioni di rilievo e partecipato alla Mostra del Cinema, vivendo momenti che lui stesso definisce “indimenticabili”.

Ma è un’altra terra a chiamarlo con forza: “la Sicilia”. Matteo ha costruito, post dopo post, un legame spontaneo con il pubblico siciliano, che lo segue con affetto e partecipazione: “Ricevo tantissimi messaggi da follower siciliani che mi invitano a scoprire i loro paesi, il loro mare, le loro tradizioni. Mi parlano della loro cucina, della loro storia. Questo mi fa capire quanto sia potente l’energia che arriva da quest’isola meravigliosa.”

La Sicilia non è solo una meta da esplorare, ma un “progetto narrativo” in potenza: “Vorrei perdermi tra le viuzze di Ortigia, assaggiare gli arancini di una rosticceria di Palermo, ammirare l’alba da una spiaggia di Cefalù, raccontare i mercati, la gente, le feste popolari. La Sicilia ha un’anima profonda e autentica: è il tipo di bellezza che voglio portare sul mio profilo, con rispetto e verità.”

Tra gli obiettivi futuri di Matteo c’è proprio quello di realizzare una serie di contenuti dedicati all’identità siciliana, in collaborazione con enti del territorio, operatori locali e realtà culturali che vogliano valorizzare le mille anime dell’isola. Attualmente sta lavorando per far crescere la sua community fino a raggiungere il traguardo di mezzo milione di follower, mantenendo però saldi i valori con cui è partito: umiltà, educazione, empatia e rispetto.

Chi lo segue sa che, per lui, raccontare un luogo non significa fare promozione turistica, ma creare un “ponte umano” tra le persone e i territori. Ed è proprio questo spirito che lo rende oggi uno dei creator più amati.

– Instagram: @matteoinvenice

– TikTok: @matteoamista

