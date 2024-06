A pochi giorni dall’apertura delle urne per il rinnovo del Parlamento Europeo, la candidata di Alternativa Popolare – Partito Popolare Europeo, invita gli elettori al senso di responsabilità. Saranno 76 i nuovi parlamentari italiani che saranno eletti a seguito delle elezioni europee che si svolgeranno dalle ore 15.00 e fino alle 23.00 di sabato 8 giugno, e dalle ore 7.00 alle 23.00 di domenica 9 giugno.

Tra i candidati presenti per la Circoscrizione insulare Sicilia e Sardegna, anche l’avvocata Mattia Gattuso – detta Tea – schierata con la lista di Alternativa Popolare – Partito Popolare Europeo di Stefano Bandecchi, invita gli elettori al senso di responsabilità, perché votare è un diritto che dà ai cittadini la libera espressione di poter partecipare concretamente alla vita politica e istituzionale del Paese.

Sarà possibile esprimere fino a un massimo di tre preferenze nella stessa lista elettorale.

Tutti i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi esponenti europei. Ma non solo visto che negli stessi giorni – 8 e 9 giugno 2024 – si svolgeranno congiuntamente in svariati Comuni, sia le elezioni Europee, sia le elezioni Amministrative per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali.

“Abbiamo l’opportunità di ridefinire un’Europa diversa – afferma Mattia Gattuso -. Possiamo scrivere nuove pagine di storia: il futuro siamo noi e potremo determinare un cambiamento che volga alla pace, ai diritti per le fasce più deboli e ai giovani, che guardi all’oggi come la base per un domani migliore. Gli indecisi ricordino che la partecipazione al voto è un dovere civico morale. Così come l’astensione che, di fatto, diventa una forma di impegno politico senza costrutto. Nessuno rinunci al diritto di concorrere a decidere le sorti del nostro Paese”.

