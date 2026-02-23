In occasione della seduta di Consiglio Comunale svoltasi in data 17/02/2026 a Palazzo degli Elefanti, il consigliere Maurizio Mirenda ha annunciato la sua adesione al partito Prima l’Italia.

«Mi sono preso una pausa di riflessione per valutare con coscienza quale potesse essere la condizione migliore per continuare ad esercitare con passione e dedizione il mio ruolo istituzionale. – spiega Mirenda – Non vi nascondo che tanti amici mi hanno dimostrato la loro disponibilità, ma la scelta deve essere unica e deve rispondere ai miei valori e alla mia visione di politica. Pertanto, ho deciso, con cognizione e convinzione, di aderire al partito Prima l’Italia, anche e soprattutto per l’amicizia e l’affetto che mi legano a Luca Sammartino e a Valeria Sudano. Spero di poter condividere, con i miei nuovi colleghi di partito, questo percorso, senza rivalità e pregiudizi, che spesso sono la causa di tensioni sterili e nocive per il raggiungimento degli obiettivi politici e partitici che il nostro leader intende conseguire.





Per cui, ringrazio Luca Sammartino e Valeria Sudano per la fiducia e la stima che mi hanno dimostrato e, dal canto mio, sarò orgoglioso di dare prova della mia lealtà ed onestà intellettuale, con l’amore e la passione che hanno sempre contraddistinto la mia attività politica per il bene della nostra città».





