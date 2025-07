L’estate mazarese si prepara ad accogliere uno degli eventi più sentiti e spettacolari della Sicilia: il Festino di San Vito 2025. Dal 17 al 24 agosto, la città si fermerà per rendere omaggio al suo Santo Patrono, San Vito, in una celebrazione che intreccia secoli di storia, profonda devozione e una ricchezza culturale senza pari.

San Vito, il giovane martire forte e coraggioso che sfidò l’Impero Romano per difendere la sua fede, è al centro di una storia che si perde tra leggenda e verità, tra tradizione e devozione. Si narra che fuggì da Mazara via mare, protetto da un angelo, e questa fuga, insieme ai suoi miracoli, ha plasmato l’identità della città.





Il Festino di San Vito, quest’anno curato da Collage spa, non è solo una rievocazione storica, ma un’esperienza viva che coinvolge l’intera comunità. Tra le manifestazioni più attese, spiccano la suggestiva processione notturna, ma soprattutto il corteo storico a quadri viventi il 21 agosto alle ore 19.00 con coreografie storiche e contemporanee.





Quest’anno il corteo, completamente revisionato, vedrà più di 300 partecipanti sotto l’impeccabile regia della direttrice artistica Carla Favata che, a lavoro già da mesi, sta preparando con cura e maestria le varie scene che comporranno i 20 quadri sulla storia della città e del Santo, che sfileranno per le vie della città. Un momento magico fatto di colori, musiche, coreografie, tra i più particolari in Sicilia. La devozione per San Vito non è solo un fatto religioso, ma un elemento intrinseco della cultura mazarese, un faro che guida la comunità e i suoi figli, in particolare i pescatori e i ballerini.

Mazara del Vallo vi aspetta dal 17 al 24 agosto per vivere insieme questa straordinaria festa di fede, bellezza e memoria che ritorna a splendere.

Per tutti i dettagli ed il programma completo è possibile consultare il sito https://festinosanvito.mazaravalley.info/

