Si è venerdì pomeriggio a Mazzarino la cerimonia di inaugurazione della sede storica della BCC dei Castelli e degli Iblei, completamente rinnovata per offrire spazi più moderni, funzionali e accoglienti, in linea con il percorso di crescita e innovazione dell’istituto.

Alla cerimonia hanno partecipato l’intera comunità. Presenti il Consiglio di amministrazione della banca, guidato dal presidente Pasquale Roberto Santomassimo, il Collegio Sindacale, gli esponenti della capogruppo Cassa Centrale Banca, i dipendenti dell’istituto, le autorità locali e le forze dell’ordine.





L’evento si è aperto con l’intervento del presidente del Consiglio di amministrazione, che ha evidenziato il percorso di sviluppo intrapreso recentemente dalla BCC dei Castelli e degli Iblei.

Nel corso della cerimonia è intervenuto anche il direttore generale Salvatore Grammatico, che ha sottolineato il valore strategico dell’investimento: «Oggi inauguriamo una filiale che rappresenta un investimento concreto nel territorio e nelle persone che lo vivono. Questo spazio nasce per offrire servizi più moderni, più vicini, più efficienti, senza perdere ciò che ci distingue: la relazione, l’ascolto, la fiducia reciproca».



Il direttore generale ha quindi rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto: «Ringrazio il Consiglio di amministrazione, i Soci e tutte le colleghe e i colleghi che hanno contribuito a questo risultato. Un particolare ringraziamento va alle maestranze che hanno reso possibile la realizzazione di questa bella nuova realtà. Questa filiale è il segno di una banca che continua a crescere e a credere nel futuro della propria comunità».

Con il rinnovamento della sede di Mazzarino, la BCC dei Castelli e degli Iblei conferma il proprio impegno a investire sul territorio, rafforzando la vicinanza a famiglie, imprese e comunità locali.



Luogo: Corso Vittorio Emanuele, 83, MAZZARINO, CALTANISSETTA, SICILIA

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