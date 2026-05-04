Il Movimento Cristiano Lavoratori di Catania esprime pieno apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Cisl Catania sul disagio giovanile e per la proposta di un “patto per il lavoro”.

“Condividiamo con forza la chiamata alla responsabilità collettiva: il futuro dei nostri giovani si costruisce solo con un’alleanza reale tra istituzioni, imprese, scuola, università, Terzo settore e parti sociali”, dichiarano il Presidente MCL Catania Piergiuseppe De Luca e il Vice Presidente Paolo Ragusa.

“Catania ha già dimostrato di saper essere un laboratorio positivo. Con l’iniziativa ‘Liberi di Scegliere’, il nostro territorio ha dato un segnale concreto di riscatto, offrendo ai giovani alternative vere alla marginalità e alla cultura mafiosa attraverso educazione, legalità e opportunità”.

“In questo percorso riconosciamo e apprezziamo l’impegno costante e l’attenzione pastorale di Mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, verso gli studenti e i giovani catanesi, punto di riferimento prezioso per costruire speranza e cittadinanza attiva nei quartieri”.

“Proprio per questo non possiamo tacere un allarme – proseguono De Luca e Ragusa –. Catania figura tra le 15 città coinvolte nel ‘cantiere educativo’ Organizziamo la speranza di Fondazione Con i Bambini: un investimento di 50 milioni di euro per contrastare la povertà educativa minorile nei quartieri più vulnerabili. Un’occasione cruciale che rischiamo di non cogliere appieno se sul territorio manca una rete stabile e coordinata tra pubblico, privato sociale e realtà educative”.

“Inoltre, facciamo appello all’Amministrazione comunale affinché dia attuazione urgente al programma ‘DesTEENazione’, finanziato dal PN Inclusione 2021-2027, per realizzare spazi multifunzionali dedicati agli adolescenti e trasformare le risorse disponibili in presidi concreti di inclusione e orientamento”.

“MCL Catania mette a disposizione la propria rete di sportelli, competenze e percorsi formativi per costruire, insieme agli altri attori del territorio, nuove iniziative capaci di dare prospettiva e dignità ai giovani catanesi. Il nostro impegno è proiettato a generare opportunità concrete di crescita umana e lavorativa nei quartieri”, concludono De Luca e Ragusa.





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