Fermare subito la procedura di cessione della partecipazione azionaria di maggioranza della SAC S.p.A., che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. La posizione dell’Avv. Vicky Amendolia, Vice Segretario vicario nazionale di Socialdemocrazia SD, e di Claudio Melchiorre, Segretario organizzativo regionale di SD e Presidente del MEC – Movimento Elettori e Consumatori, è chiara: «L’aeroporto appartiene alla collettività che ne ha finanziato la realizzazione. Chi ne detiene temporaneamente le partecipazioni azionarie è ai cittadini che deve rispondere delle proprie decisioni. In seconda battuta alle magistrature».





Questa la posizione espressa dalle due organizzazioni, audite ieri sera insieme a Cub e Comitato per la difesa dell’Aeroporto di Comiso, in una commissione improvvisamente disertata dai consiglieri di maggioranza e con la sola presenza del presidente di Commissione Graziano Bonaccorsi. “Ci auguriamo che si sia trattato di un’epidemia di mal di testa e non di un ordine ricevuto di non intralciare il manovratore. Certo, le assenze senza avvertire e senza scuse, sono state molto scortesi.”





Ecco una sintesi dell’intervento con gli argomenti principali.

Nel corso dell’audizione presso la Commissione consiliare speciale del Comune di Catania, presieduta dal consigliere Graziano Bonaccorsi, Melchiorre ha illustrato le posizioni di SD e MEC, accompagnate da una dettagliata relazione giuridico-istituzionale predisposta dall’Avv. Amendolia.

I rischi giuridici della vendita. La procedura si fonda su atti di indirizzo camerali del 2019, antecedenti all’incorporazione di Comiso nella SAC. Per di più, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, commissariata nel 2023 per sei mesi al fine di consentire il rinnovo degli organi camerali, continua a essere amministrata da un commissario straordinario.

«Sussistono seri interrogativi sulla legittimazione del commissario ad assumere decisioni patrimoniali irreversibili e sulla validità degli atti autorizzativi della vendita. L’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 stabilisce espressamente che la mancanza o l’invalidità della deliberazione di alienazione rende inefficace la vendita, con il rischio di un contenzioso paralizzante per SAC, Camera di Commercio e acquirenti».





Conti e investimenti. Amendolia e Melchiorre sottolineano che la vendita riguarda una società che opera in condizioni di saturazione del mercato, con conti in attivo, 12,5 milioni di passeggeri e 8 milioni di euro di utile netto nel 2025, nonostante gli sprechi segnalati, secondo il MEC, anche dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Ma perché si vuole vendere? La Camera di Commercio adduce la necessità di ripianare una tantum il deficit del proprio fondo di quiescenza. Eppure, i dati ufficiali del bilancio camerale 2025 raccontano una situazione che impone ben altre riflessioni.

Gli oneri sociali, comprensivi dei pagamenti diretti delle pensioni del personale in quiescenza, ammontano a 10.658.237,02 euro, su un totale di oneri per il personale di 14,35 milioni di euro. Il fondo pensionistico al 31 dicembre 2025, dopo l’accorpamento delle Camere di Catania, Ragusa e Siracusa, ammonta a 84.117.273,58 euro. Gli apporti riconducibili a Catania sono pari a 12.578.000 euro e quelli delle altre Camere accorpate a 63,3 milioni, per complessivi 75.878.000 euro. I soli proventi da socio di maggioranza di Sac coprono ampiamente la spesa previdenziale.





Nonostante ciò, l’ente, pur dichiarando di non riuscire a coprire la spesa previdenziale, ha ottenuto dal MIMIT l’autorizzazione all’ulteriore incremento del 50% del diritto annuale per il triennio 2025-2027 e ha chiuso l’esercizio 2025 con un avanzo economico di 1.684.256,58 euro.

A cosa serve, dunque, la vendita della SAC?

La vendita non porterà nuove risorse alla SAC. Il prezzo pagato dall’acquirente per l’acquisizione delle azioni finirà nelle casse dei soci venditori. Alla società aeroportuale non arriverà, per effetto della sola cessione, un solo euro da destinare agli investimenti.

Né risultano adeguate garanzie fideiussorie per la realizzazione dei 340 milioni di euro di investimenti previsti dal piano ENAC 2024-2027 e per la tutela occupazionale dei dipendenti SAC e SAC Service.





Tredici miliardi di euro l’anno di mancato sviluppo economico. Secondo le elaborazioni del MEC, la Sicilia necessita di una capacità aeroportuale di 50 milioni di passeggeri annui, mentre quella attuale è già satura a 25 milioni. Cedere il controllo di un monopolio naturale senza vincoli stringenti rischia di frenare ulteriormente lo sviluppo dell’Isola, con una perdita di opportunità economiche stimata in 13 miliardi di euro l’anno, corrispondente, secondo il MEC, alla produzione turistica generabile da 25 milioni di presenze aggiuntive.

Le richieste. SD e MEC hanno presentato 16 proposte operative alla Commissione consiliare, tra cui l’acquisizione delle deliberazioni, delle perizie e delle relazioni dei revisori, l’audizione dei vertici della Camera di Commercio, della Regione Siciliana e dell’ENAC, la sospensione della procedura di vendita e la richiesta di informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sulle eventuali iniziative intraprese dalla Corte dei conti e dalla Procura di Catania a seguito degli esposti già presentati.





Alla Regione Siciliana viene inoltre chiesta una valutazione complessiva dell’impatto economico della privatizzazione e della possibilità di acquisire le partecipazioni destinate alla vendita, quale contropartita della copertura dell’eventuale disavanzo del fondo di quiescenza delle Camere di Commercio, del quale, secondo la ricostruzione del MEC, la Regione è già di fatto garante.

«Alla luce delle risultanze contabili e delle criticità giuridiche evidenziate, le motivazioni addotte a sostegno della privatizzazione non reggono. Rimane, pertanto, una domanda alla quale le istituzioni hanno il dovere di rispondere: nell’interesse di chi si vuole vendere la SAC?».

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