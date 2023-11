MEC, MOVIMENTO ELETTORI E CONSUMATORI: Possiamo avviare l’allerta contro cola di pesce, strutto e mangimi?

Il Movimento Elettori e Consumatori, formazione spontanea e attiva già da più di dieci anni, ha oggi scritto una lettera al Ministro del Made in Italy Adolfo Urso e al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, una nota con richiesta di chiarimento.

Il presidente Claudio Melchiorre ha spiegato: “dopo l’approvazione della norma erroneamente definita ‘contraria alla produzione di carne coltivata’, sarebbero fuori legge prodotti come la colla di pesce, il caglio, lo strutto, per cominciare.” Il MEC ha quindi chiesto ai ministri se ‘possiamo cominciare ad allertare i Nas contro il commercio di tutti i prodotti che utilizzano questi ed altri ingredienti riconducibili alla definizione della norma. Lo stesso valga per sapere se siano disponibili sul mercato attualmente mangimi o fertilizzanti che includano cellule di mammiferi tra i loro componenti.’

Segue la nota inviata

Data: 17 novembre 2023

Oggetto: richiesta chiarimento

Prot. 2023111701/MC/mc

Onorevoli ministri,

Il Movimento Elettori e Consumatori, formazione spontanea e attiva già da più di dieci anni, ha appreso da alcuni resoconti che è stata approvata una norma ‘contro la carne coltivata’.

Poiché detta norma parla in realtà di “disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”, sarebbero fuori legge prodotti come la colla di pesce, il caglio, lo strutto, per cominciare.

Il Mec chiede ai signori ministri se possiamo cominciare ad allertare i Nas contro il commercio di tutti i prodotti che utilizzano questi ed altri ingredienti riconducibili alla definizione della norma. Lo stesso valga per sapere se siano disponibili sul mercato attualmente mangimi o fertilizzanti che includano cellule di mammiferi tra i loro componenti.

Ringraziamo le signorie loro per l’attenzione e la cortese risposta.

Il Presidente

Claudio Melchiorre

