Mediatrice C5 impegno interno contro l’ ostico Godrano Five dopo il bel successo esterno sul Città di Campofelice, match importante ai fini della classifica per la compagine tanto cara al Presidente Nino Tuzzolino che con un successo, in virtù degli scontri diretti, la proietterebbe in zona play-off per la promozione in C2. Il match sarà diretto dal fischietto palermitano Pietro Fardella e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube Mediatrice Futsal.

Mediatrice C5 che dopo il primo brindisi esterno di Campofelice di Roccella, prepara la delicata sfida interna di sabato 6 Dicembre al centro sportivo Mediatrice, gara valida per la sesta giornata di campionato contro il Godrano Five compagine reduce da una vittoria di forza contro la capolista Bagheria 90011.





Obiettivo per i picciotti di coach Massimo Zampardi è dare continuità al primo successo esterno sul sintetico del Città di Campofelice in cui la formazione biancoazzurra ha finalmente mostrato carattere e personalità nella prima frazione nel recuperare lo svantaggio e nella ripresa allungare nello score con super Sergio Maiorana giunto a quota 11 centri nelle cinque gare fin qui disputate compreso il match contro la Polisportiva Real Sports (squadra fuori classifica).

Per il Presidente Nino Tuzzolino, la sfida di sabato e’ sicuramente una sfida da prendere con le pinze rimanendo umili e concentrati come sempre, considerando il Girone A di Serie D particolarmente interessante con varie squadre di qualità e soprattutto tante le formazioni presenti che possono ambire al salto in serie C2.





Il Godrano Five, statistiche alla mano ha disputato quattro gare ufficiali sulle cinque giornate (escluso il pari contro la Polisportiva Real Sports formazione fuori classifica), raccogliendo tre sconfitte e nell’ ultimo turno ha battuto la capolista Bagheria 90011, un successo che ha galvanizzato il roster godranese in crescita per quel che concerne la condizione atletica e soprattutto nel gioco, formazione quadrata con spiccate individualità pericolose sotto porta quali Benny Bongiovanni giunto a quota 8 reti e Simone Margarese a quota sei gol.

Il match Mediatrice C5-Godrano Five sarà diretto dal fischietto palermitano Pietro Fardella e sarà trasmesso in diretta streaming sul canale you tube Mediatrice Futsal a partire dalle ore 15.30.

Ufficio Stampa ASD Mediatrice C5

