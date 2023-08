“La sostenibilità del Sistema sanitario pubblico”: sarà questo l’argomento portante della

VII edizione dell’“Ordine incontra la città”, l’evento culturale, aperto al pubblico, organizzato

annualmente dall’Ordine dei Medici di Siracusa, presieduto da Anselmo Madeddu.

L’iniziativa ormai è divenuta appuntamento consolidato e atteso del cartellone delle manifestazioni

di inizio autunno nel Siracusano.

Un momento di riflessione e approfondimento sui temi caldi dell’attualità che i camici bianchi

aretusei, partendo dalla storia, condividono con la comunità locale, nell’ottica di un radicamento

sempre più incisivo nel tessuto sociale, nel quale cooperare, per la difesa del diritto alla “Salute”.

Sarà ancora una volta Villa Politi a fare da cornice, il prossimo 30 settembre, a partire dalle 16.00,

alla poliedrica manifestazione, nel corso della quale si tengono a “battesimo” le nuove leve e si

congedano “i saggi” della professione, in un cerimoniale che crea spettacolo e genera sana

competizione e suspense con l’annesso Premio “Testaferrata”, istituito per valorizzare i lavori

scientifici dei neolaureati.

La Lectio Magistralis quest’anno sarà affidata a Filippo Anelli, presidente nazionale della

Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Nel corso della serata saranno decretati, altresì, i vincitori del terzo Concorso Letterario “Medici

Scrittori”. Le opere quest’anno verteranno su un trinomio assai arduo da analizzare e raccontare, in

maniera originale: “I pazienti, i medici e la Politica: la Sanità che vorrei”. I medici avranno

tempo fino e non oltre le ore 12.00 del prossimo 1° settembre per inoltrare i loro scritti, come da

bando pubblicato sul sito dell’Ordine, al seguente link https://ordinedeimedicisr.it/bandi-di-

concorso/bandi-di-concorso/2482-ordine-dei-medici-di-siracusa-concorso-medici-scrittori-terza-

edizione-2

“Il focus sui pazienti, presente nel titolo- spiega il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa,

Anselmo Madeddu, ideatore del concorso- intende proseguire il filone della “Umanizzazione”, già

tracciato nei due precedenti concorsi letterari. Ma quest’anno un secondo focus si è volutamente

individuato nel ruolo del “Medico” e della “Politica” (quella ovviamente con la “P” maiuscola,

intesa come “Politica Sanitaria”), quasi come a voler rappresentare una sorta di punto d’ascolto

dei colleghi sull’argomento centrale del modello di sanità sostenibile, attraverso la suggestiva

tematica della seconda parte del titolo: “la Sanità che vorrei”. A tal fine, tutti gli elaborati che

perverranno all’Ordine, a seguito di un apposito bando, saranno esaminati da una giuria

specializzata, per la selezione del vincitore (che effettuerà la propria valutazione anche sotto il

profilo della qualità narrativa e letteraria, oltre che contenutistica), e poi saranno raccolti in un

volume di cui l’Ordine curerà la pubblicazione e la diffusione”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.