Domenica 10 maggio alle 11,25 su Rai 3 tornerà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale MEDITERRANEO che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”.

C’è un angolo a sud della Francia dove, in alcuni periodi dell’anno, si riescono a contare sino a 15mila fenicotteri rosa. Mediterraneo questa settimana parte dalle saline di Aigues-Mortes che attraggono turisti ed appassionati ornitologi di tutto il mondo.





Dal siciliano all’arabo, dal latino al greco antico. Converseremo con la “cantantessa” Carmen Consoli della sua ricerca linguistica e musicale che ha catturato anche l’attenzione dell’università di Palermo.

Fotografa, videomaker ed ora anche pittrice. Conosceremo l’artista iraniana Somayeh Pakar. La guerra nel suo paese è scoppianta mentre si trovava in Europa per far conoscere la cultura del suo paese e tentare di costruire un ponte tra culture diverse.





Infine ritorneremo in Spagna, per la visita all’antica fabbrica reale del vetro, nella provincia di Segovia. Con la forza del soffio e il calore del fuoco si creano opere uniche, tra artigianato, arte e design.

Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Sigla e edizione di Emanuele Guida.

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