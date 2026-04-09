Mediterraneo parte da Montpellier, dal più antico giardino botanico di Francia legato a una delle più antiche Facoltà europee di Medicina. Ai Jardines de Plantes si festeggia l’arrivo della Primavera.

Conosceremo poi i riti del Nowruz, il primo Capodanno della storia che risale a oltre 3000 anni fa. Ogni 21 marzo, con l’equinozio, Persiani e Curdi festeggiano l’inizio del loro calendario con simboli della natura, balli e fiaccolate.





Giochi d’artificio, di giorno e di notte, sfilate e bande musicali per tre settimane. A Valencia, Las Fallas, è l’appuntamento più importante dell’anno. Si svolge da fine febbraio al 19 marzo ed è patrimonio immateriale dell’Unesco.

Infine, ritorniamo in Tunisia per conoscere la mechouia, l’insalata che da cinquecento anni rappresenta uno dei piatti più tradizionali del paese nordafricano.





Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.

Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Sigla ed edizione di Emanuele Guida.

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/storie/tgrmediterraneo

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.