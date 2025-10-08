Si è conclusa l’edizione 2025 di MedMove, tre giorni dedicati ai temi della logistica, dei trasporti e delle infrastrutture nel Mediterraneo. L’evento, organizzato da Expo Mediterraneo, ha riunito a SiciliaFiera istituzioni, imprese, operatori del settore e mondo della formazione in un ampio confronto sulle prospettive di sviluppo della Sicilia. Anche nel 2025 MedMove si è confermato punto di riferimento per il dialogo tra pubblico e privato e occasione di conoscenza diretta dei principali progetti che stanno mettendo la Sicilia al centro delle strategie di crescita del Mezzogiorno.

Per questo, l’edizione di quest’anno ha ricevuto l’importante patrocinio dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, guidato dall’assessore Francesco Colianni, e la sponsorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Anas e Stretto di Messina S.p.A.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Colianni, sono intervenuti il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il presidente di SiciliaFiera Nino Di Cavolo, la vicepresidente della Commissione Regionale Josè Marano e il consigliere della Città Metropolitana di Catania Antonio Montemagno, che ha portato i saluti del sindaco Enrico Trantino.

Il convegno inaugurale “Reti verso la sostenibilità”, moderato da Chiara Borzì, ha ospitato gli interventi di Antonio Fontanili (Uniontrasporti), Claudio Catta (Stretto di Messina), Salvo Fiore (FCE) e Alessandro Peron (FIAP). Nel corso dell’incontro è stato presentato un video di Anas Sicilia con le dichiarazioni del responsabile territoriale Nicola Montesano. Il dibattito ha fatto il punto sulle opere in corso, sulle nuove frontiere del trasporto a idrogeno promosse da FCE e sull’impatto dell’attuale fase geopolitica sul settore della mobilità.

Secondo i dati diffusi da Unioncamere, la Sicilia rappresenta il 22% delle imprese del Sud e Isole e il 7,4% del totale nazionale, collocandosi al settimo posto in Italia con una crescita dell’1,3% negli ultimi cinque anni. Nel 2023 il valore aggiunto regionale ha raggiunto 96,4 miliardi di euro, pari al 22,6% del totale del Mezzogiorno e al 5% del dato nazionale, con un incremento del 20% rispetto al 2019.

Il 4 ottobre, nel convegno “Impresa, porti, formazione: infrastrutture, innovazione e sostenibilità per la Sicilia che cresce”, Franco D’Arpa (Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale) ha illustrato i progetti e le opportunità che il parco eolico offshore sta già garantendo nelle acque a largo del Porto di Augusta. Tra i relatori anche Antonello Biriaco (Confindustria), Marco Romano (Università di Catania), Giovanni Randazzo (Università di Messina), Brigida Morsellino (ITS Academy, Politecnico del Mare) e Andrea Maione (CNA Catania), che hanno ribadito il ruolo strategico della formazione come leva per la competitività delle imprese.

Nel pomeriggio, l’incontro “Il futuro del trasporto pubblico nelle città siciliane” ha visto la partecipazione di Giuseppe Mistretta (AMAT Palermo), Salvo Vittorio (AMTS Catania) e Carla Grillo (ATM Messina), che hanno discusso dei piani di rinnovo delle flotte, dell’elettrificazione dei mezzi e dell’adozione di sistemi digitali per la bigliettazione nelle tre città metropolitane dell’isola.

Le sessioni conclusive del 5 ottobre, dedicate a autotrasporto, sicurezza e regolamentazione, hanno riunito esperti e operatori tra cui Giuseppe Richichi, Raffaele Covelli, Alessio Serra, Marco Granata, Castrense Ganci, Giuseppe Finocchiaro, Fabrizio Milazzo ed Emanuele Di Stefano, offrendo un quadro aggiornato sulle dinamiche e sulle prospettive del comparto.

“Il focus scelto quest’anno, basato sulla sostenibilità, ci ha permesso di mettere al centro le persone: è l’unica chiave di lettura davvero moderna per affrontare la contemporaneità – ha dichiarato Rosario Alfino, presidente di Expo Mediterraneo –. Ringrazio i relatori per la qualità delle loro esposizioni e tutti gli espositori che hanno scelto il nostro appuntamento per le loro relazioni B2B e B2C.”

Anche nel 2025 MedMove si conferma osservatorio privilegiato su mobilità, logistica e trasporti, contribuendo a diffondere una conoscenza concreta dei progetti che stanno trasformando la Sicilia in un nodo strategico del Mediterraneo e dell’Europa.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.