Il Sindacato Autonomo di Polizia dal 1992, all’indomani dalle stragi di Capaci e di via

D’Amelio, ha dato vita al “Memorial Day” per ricordare le vittime della mafia, del terrorismo, del

dovere e di ogni forma di criminalità e per commemorare non solo i servitori dello Stato, ma anche

giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato il loro impegno profuso a favore

della collettività con il sacrificio della propria vita.

Dal 1993, il Sindacato Autonomo di Polizia organizza nel mese di maggio, una serie di

manifestazioni su tutto il territorio nazionale, perchè profondamente convinto che mantenere viva la

memoria del passato sia l’unico modo per immaginare e realizzare un futuro migliore per il nostro

Paese e per la comunità che proteggiamo ogni giorno.

Pertanto, anche quest’anno, ha deciso di rinnovare tale iniziativa, organizzando insieme alla

A.S.D. Polizia di Stato Palermo una gara podistica agonistica, così da coinvolgere più atleti e

associazioni del territorio nazionale, ovviamente tenendo fede ai principi fondatori di questa

iniziativa.

La manifestazione avrà come titolo “I^ Mezza Maratona Memorial Day SAP” e sarà

patrocinata della Federazione Italiana Atletica Leggera, dalla Regione Siciliana, dal Comune di

Palermo, dal Comune di Corleone, dal Comune di Capaci, dal Comune di Isola delle Femmine, dal

Comune di Cinisi.

La manifestazione agonistica si terrà domenica 28 maggio 2023 con partenza e arrivo in due

luoghi simbolo; dal Giardino della Memoria (ore 09.30), luogo in cui persero la vita il 23 maggio del

1992 i magistrati Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo, i poliziotti della scorta: Antonio

Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, fino in Via Mariano D’Amelio, luogo in cui il 19

luglio 1992 vennero trucidati il giudice Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta: Emanuela Loi,

Claudio Traina, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Agostino Catalano.

Sia sul luogo della partenza alla presenza degli atleti partecipanti che su quello dell’arrivo

sono previsti dei momenti religioso-commemorativi presieduti dal Cappellano Militare della Polizia

di Stato Padre Massimiliano PURPURA alla presenza di autorità locali e di Pubblica Sicurezza.

Contestualmente, nella stessa giornata, verrà organizzato il “1^ Cammino della Memoria”, una

manifestazione ludico-motoria su un percorso con un chilometraggio pari a circa 4 km.

L’accoglienza ed il ritrovo è previsto a partire dalle ore 08.30 all’interno del Parco della

Favorita in corrispondenza dell’incrocio tra Viale Diana e Viale Ercole con partenza prevista per le

ore 9.00 circa e con arrivo in via D’Amelio.

Questo evento è aperto a tutti e a tutte le età, dove saranno commemorati e ricordati tutti i caduti per

mano mafiosa.

Tutte le informazioni tecniche legate alla manifestazione competitiva e ludica motoria sono

reperibili sul sito internet raggiungibile all’indirizzo:

https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/mezza-maratona-memorial-day-sap/

Da questo indirizzo web è possibile iscriversi alla gara, consultare il regolamento e tutte le

informazioni relative al percorso, ai costi di iscrizione, al ritiro del pettorale, al luogo e all’orario di

partenza.

Parte dei proventi che l’associazione realizzerà attraverso le quote d’iscrizione alla

manifestazione sportiva e a quella ludico-motoria saranno devolute in beneficienza alla ONLUS

“Associazione culturale Memorial Day SAP” che si attiverà con iniziative di sostegno sociale.

