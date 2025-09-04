Domenica 21 settembre, Palermo rinnova l’appuntamento con il 15° Memorial podistico Salvo D’Acquisto e l’8° Criterium Europeo Interforze. Una giornata di sport, cultura e inclusione nel cuore del capoluogo siciliano.

Palermo, 4 settembre 2025 – Domenica 21 settembre il capoluogo siciliano ospiterà la 15ª edizione del Memorial Podistico “Salvo D’Acquisto” e l’8° Criterium Europeo Interforze, con partenza alle ore 9.30 da Piazza Mordini. Lo slogan dell’evento, “Promotore dell’inclusione, ispirazione per chiunque voglia fare del bene e aiutare gli altri. Perché lo sport è per tutti e unisce tutti!”, sintetizza i valori che animeranno la manifestazione: sport, memoria e solidarietà.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di podisti amatori e rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati lungo un percorso urbano di circa 10 km. La manifestazione, organizzata dall’ASD Polisportiva Pegaso con il patrocinio del Comune di Palermo e della Presidenza della Regione Siciliana, è inserita nel circuito regionale FIDAL, nel Campionato Regionale di Società ACSI Sicilia Occidentale, nelle competizioni nazionali ACSI e come tappa ufficiale del circuito BioRace.

L’evento, celebra la memoria del Vicebrigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare, simbolo di coraggio e altruismo, promuovendo integrazione e valori universali. Tra gli ospiti della kermesse, figurano il palermitano Natale Di Maio, campione italiano di spada non vedenti, il Colonnello Carlo Calcagni, campione del mondo militare di para-atletica, vincitore di numerosi titoli internazionali e detentore di record mondiali nel ciclismo paralimpico e Giuseppe Averna, atleta affetto da SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica e testimonial Race Runner.

Numerosi i premi in palio per i vincitori assoluti, le categorie Master e Interforze. Non mancheranno, per tutti i partecipanti, la maglia celebrativa e un ricco pacco gara. L’evento ospiterà anche una camminata ludico-motoria, aperta alle fasce più deboli, in collaborazione con FISDIR, FISPES, Lega del Filo d’Oro, Atletica Misilmeri, CRT, ADMO, Lions Club Palermo dei Vespri e Club Scherma Palermo.

Percorso: cinque giri da due chilometri, per un totale di circa 10.000 metri, il classico bastone. Partenza e Arrivo da via della Libertà nei pressi di Piazza Antonio Mordini – via della Libertà, boa all’altezza di via Carducci – via della Libertà – giro di boa all’ altezza di via Notarbartolo.

Programma orario: Ore 8:00 Ritrovo Giuria e concorrenti in Piazza A. Mordini; Ore 8:30 Ritiro pettorale e pacco gara nella zona partenza e arrivo; ore 9:00 Partenza camminata ludico motoria; ore 09.30 Partenza unica serie 10 Km. Ore 11:00 circa apertura ristoro finale; ore 11.30 Cerimonia di Premiazione.

www.memorialsalvodacquisto.it

