Palermo 29 agosto 2024 – Fino a lunedì 6 settembre i comuni potranno presentare la propria candidatura all’avviso pubblico del 29 luglio del ministero dell’Istruzione e del Merito per la realizzazione di mense scolastiche.

La Cgil Palermo ha scritto a tutti i comuni dell’area metropolitana, a partire da quello di Palermo, sollecitandoli sulla necessita’ di partecipare alla misura già finanziata e prossima alla scadenza.

“E’ un provvedimento importante – dichiarano le segretarie Cgil Palermo Laura Di Martino e Bijou Nzirirane e il coordinatore contrattazione sociale territoriale Cgil Palermo Giuseppe Guarcello – che intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche anche per facilitare l’estensione del tempo pieno e contrastare così gli alti tassi di dispersione scolastica della nostra realtà e garantire diritti alle bambine e ai bambini. Una misura fondamentale per ampliare l’offerta formativa e rendere le scuole sempre più aperte al territorio, oltre l’orario scolastico, accogliendo così la necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie”.

Nella nota inviata ai comuni della provincia, la Cgil chiede informazioni sulla partecipazione dei vari enti alla presentazione dei progetti. E propone alle amministrazioni comunali di istituire un tavolo tecnico di confronto con le categorie sindacali della conoscenza, del pubblico impiego e delle costruzioni, Flc, Fp e Fillea, per discutere degli interventi da adottare nelle varie realtà per il superamento dei divari sociali e territoriali, per il contrasto all’impoverimento culturale e alla dispersione scolastica e per gli interventi di edilizia scolastica necessari da mettere in campo, partendo da un monitoraggio sulle condizioni di sicurezza, agibilità e fruizione degli edifici scolastici esistenti sul territorio.

