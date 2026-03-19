Importante traguardo per la studentessa Lelwala Samarasinghage Ama Nethmi, frequentante la classe 2^A del Liceo “Leonardo” di Giarre, che ha ottenuto una menzione speciale nell’ambito del prestigioso “Premio Paolo Maffei”, concorso nazionale dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti. Il concorso nazionale è dedicato agli studenti delle scuole secondarie ed è promosso dalla Società Astronomica Italiana (SAIt), in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e il Comitato per le celebrazioni del centenario di Paolo Maffei.





Il prof. Paolo Maffei è stato uno dei più illustri astrofisici italiani del Novecento, noto per le sue ricerche pionieristiche nell’astronomia infrarossa e per la scoperta delle galassie Maffei 1 e Maffei 2, invisibili alla luce visibile. Con una carriera che ha attraversato i principali osservatori europei e italiani, Maffei ha saputo coniugare rigore scientifico e passione divulgativa, contribuendo in modo decisivo alla comprensione dell’universo nascosto dalla polvere galattica.

Il tema scelto per l’edizione 2026 del Concorso era: “Oltre le polveri dell’universo: da Maffei al James Webb Telescope, la luce che svela l’invisibile”. Gli studenti partecipanti, partendo da un paragrafo tratto dal libro “Al di là della Luna” del Prof. Maffei, in cui sono descritti oggetti celesti e classi di oggetti celesti, erano invitati a realizzare un elaborato che mettesse a confronto la visione proposta nel testo con le conoscenze scientifiche attuali relative allo stesso oggetto o classe di oggetti celesti. La Giuria ha selezionato i migliori lavori tra quelli pervenuti, esprimendo grande apprezzamento per la qualità, la creatività e la serietà di tutti i partecipanti.





Il riconoscimento è stato assegnato per la qualità del lavoro presentato, che si è distinto per originalità, profondità di analisi e sensibilità espressiva. La partecipazione al concorso ha rappresentato per la studentessa un’importante occasione di crescita culturale e personale, oltre che un momento di confronto con coetanei provenienti da tutta Italia.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Tiziana D’ Anna, che ha voluto sottolineare il valore del risultato raggiunto: «Questo riconoscimento – ha detto-rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. Ama Nethmi ha dimostrato impegno, passione e capacità critica, qualità che il nostro istituto si propone di coltivare ogni giorno. Complimenti a lei per il traguardo raggiunto e ai docenti che l’hanno accompagnata in questo percorso».

Il successo della studentessa conferma l’attenzione del Liceo Leonardo nel promuovere iniziative culturali e nel sostenere i propri alunni nella partecipazione a eventi di rilevanza nazionale, contribuendo alla formazione di cittadini consapevoli e preparati.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 1, GIARRE, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.