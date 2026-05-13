A bordo 1.233 passeggeri

Una nave della compagnia Ambassador Cruise Line è attraccata oggi, mercoledì 13 maggio, a Bordeaux con a bordo 1.233 passeggeri, in maggioranza britannici e irlandesi, e 514 membri dell’equipaggio. A bordo un passeggero di 90 anni è morto, e circa cinquanta hanno manifestato sintomi. Le autorità sanitarie francesi stanno eseguendo analisi per rilevare la possibile presenza di norovirus. Nessuna misura di sicurezza è stata adottata a terra: al momento dell’arrivo, i passeggeri fotografavano Bordeaux dai ponti della nave.

Nessun collegamento con la MV Hondius e l’hantavirus

Le autorità sanitarie francesi sono esplicite su un punto: non esiste alcun collegamento tra questo episodio e il focolaio di hantavirus Andes che ha provocato la morte di tre passeggeri a bordo della MV Hondius, la nave che collegava Ushuaïa, in Argentina, all’arcipelago di Capo Verde. Le stesse autorità non escludono tuttavia l’ipotesi di un problema alimentare come causa dei malesseri.

Il percorso della nave e il picco dei sintomi

La nave era partita dalle Isole Shetland, al largo della Scozia, il 6 maggio. Prima di raggiungere Bordeaux aveva fatto scalo a Belfast, Liverpool e Brest, nell’ovest della Francia. Il picco dei sintomi, vomito e diarrea, si è verificato l’11 maggio, quando la nave si trovava a Brest. Il passeggero novantenne è morto prima dell’arrivo in quel porto.

Le analisi: prima risposta negativa, esami complementari in corso

Un primo test a bordo ha escluso la presenza di norovirus. Le autorità sanitarie francesi hanno però disposto analisi complementari presso il centro ospedaliero di Bordeaux, i cui risultati non sono ancora disponibili. Oggi, a mezzogiorno, la nave era ormeggiata nel centro città di Bordeaux, sul fiume Garonna. La partenza prevista è verso la Spagna.