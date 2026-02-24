Il segretario cittadino Massimiliano Crapa e il vice segretario regionale Salvino Caputo dell’UDC accolgono positivamente lo stanziamento di 11 milioni di euro annunciato dall’assessore regionale Edy Tamajo e la volontà del sindaco Roberto Lagalla di rilanciare il Mercato ortofrutticolo di Palermo.

“Tuttavia, è necessario andare oltre una semplice ristrutturazione occorre ripensare strategicamente il futuro del Mercato ortofrutticolo di Palermo; una collocazione funzionale in un’area urbana congestionata e con gravi criticità logistiche, rappresenta un limite strutturale che rischia di rendere l’investimento parziale e non risolutivo.





Serve una scelta netta e lungimirante: valutare con serietà la delocalizzazione in un’area periferica o industriale, ben collegata ai principali assi viari, dove realizzare un moderno polo agroalimentare, efficiente e competitivo.

Chiediamo l’immediato avvio di uno studio comparativo tra ristrutturazione dell’attuale sede e nuova realizzazione fuori dal centro abitato.

Le infrastrutture si progettano per i prossimi trent’anni, non per tamponare i prossimi tre. Palermo ha bisogno di visione e coraggio.”

