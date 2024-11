Restano chiuse anche mercoledì 13 novembre 2024 a Canicattini Bagni, così come in tutti i Comuni della provincia, le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compreso l’Asilo nido, per l’intensificarsi delle precipitazioni e il persistere dell’Allerta ARANCIONE emanata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile in tutta la Sicilia orientale.

Al fine della tutela della pubblica incolumità e sicurezza dei cittadini, il Sindaco Paolo Amenta ha, pertanto, disposto, con una ulteriore ordinanza la chiusura delle Scuole anche al fine di consenti-re un controllo di sicurezza sugli edifici e sugli spazi da parte dei servizi tecnici comunali in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e specifiche iniziative a salvaguardia della pubblica incolumità.

Si raccomanda a tutti i cittadini la massima prudenza, e di evitare, se non necessari, gli sposta-menti.

Ricordando di evitare il transito in prossimità di pendii, corsi d’acqua, sottopassi e lungo le arterie viarie particolarmente sensibili a fenomeni di maggior ruscellamento superficiale.

A Canicattini Bagni sempre attivi i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945551 – 0931945131 – 3343475475, e il numero unico delle emergenze 112, per tutte le segnalazioni o richieste d’intervento.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

