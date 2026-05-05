Sarò presentato alle 11 di mercoledì 6 maggio nel Salone delle Feste del Dipartimento di Salute Mentale, in via Gaetano La Loggia 5, il volume “CON GLI OCCHI DEI FAMILIARI – Vivere accanto alla sofferenza psichica: il percorso, le storie, gli strumenti“.

L’opera, scritta da Paolo Giovanazzi e Sandra Villano ed edita da Erickson, nasce dalla volontà della Consulta degli Utenti e dei Familiari del Dipartimento di Salute Mentale di Palermo di dare voce a chi quotidianamente condivide il percorso di cura e di vita accanto a persone con disagio psichico.

L’evento sarà un momento di confronto corale che vedrà la partecipazione di diverse figure del settore.

• Saluti istituzionali: Maurizio Montalbano (Direttore DSM) e Caterina Cottone (Presidente della Consulta).

• Moderatori: La giornalista Gilda Sciortino e Giovanni Giaccone (Consulta).

• Discussant: Roberto Pezzano (Psicologo e Psicoterapeuta).

• Interventi degli Autori: Paolo Giovanazzi e Sandra Villano racconteranno la genesi e gli obiettivi del libro.

Il libro si propone come uno strumento prezioso per comprendere le dinamiche emotive e relazionali che coinvolgono le famiglie, offrendo non solo storie e testimonianze, ma anche percorsi e strumenti per affrontare la sofferenza mentale oltre lo stigma.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con numerose realtà del territorio, tra cui l’ASP Palermo, Meravigliosa Mente ODV, Punto di Partenza, Progetto Itaca, Associazione UFE Palermo e AFIPRES.





Luogo: Dipartimento salute mentale, via Gaetano La Loggia , 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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