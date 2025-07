La Summer Concert Season si prepara al suo terzo, attesissimo appuntamento, che vedrà salire sul palco della Baia del Circolo Velico Sferracavallo (via Plauto, 27 – Sferracavallo) una delle voci più apprezzate del panorama musicale, Anna Bonomolo.

Mercoledì (9 luglio) dalle 21,30 la cantante sarà protagonista del concerto Iconiche, un viaggio attraverso i brani intramontabili delle più belle voci femminili, sia italiane che internazionali, che hanno segnato la storia della musica soul e pop.

Anna Bonomolo non sarà sola in questa serata all’insegna delle emozioni e della grande musica. Sarà infatti accompagnata da un quartetto di musicisti d’eccezione – Diego Spitaleri (piano), Sebastiano Alioto (batteria), Salvo Correri (chitarra) e Marco Gaudio (basso) – , pronti a valorizzare ogni sfumatura di un repertorio pensato per toccare le corde del cuore. Il pubblico potrà aspettarsi una scaletta ricca di successi, che riporteranno in vita le performance di artiste che sono diventate vere e proprie icone, ispirando generazioni con la loro arte.





La Baia, con la sua atmosfera unica, si conferma ancora una volta la cornice ideale per eventi di questo calibro. Oltre alla musica, la serata offrirà anche un’esperienza sensoriale completa: gli spettatori potranno infatti gustare un fresco calice di vino bianco, uno spritz o un cocktail a scelta, lasciandosi cullare dalle note e dalla brezza marina.

“Iconiche” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e un’occasione per celebrare il talento femminile che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale mondiale.La rassegna – curata dal direttore artistico Sergio Munafò – vedrà esibirsi: il 25 luglio, il Daria Biancardi 8et con ‘’Time to dance live show’’ e il 5 agosto, il Chiara Minaldi 5et con ‘’Un’anima, una voce e la musica intorno’’.

Luogo: CIRCOLO VELICO SFERRACAVALLO, VIA PLAUTO, 27, PALERMO, PALERMO, SICILIA

