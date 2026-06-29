Mercoledì 1 luglio, dalle 18,30 alle 21

c/o NOZ – Cantieri Culturali alla Zisa

La Rete palermitana per la difesa e l’attuazione della Costituzione promuove un’assemblea aperta a tutte le persone, ai movimenti, alle forze sociali e politiche che condividono l’appello di 158 costituzionalisti (di seguito allegato) contro l’ennesimo tentativo del governo Meloni e della sua maggioranza di alterare gli equilibri costituzionali, con una riforma (il “Melonellum”) dell’attuale e già indifendibile legge elettorale (il “Rosatellum”), peggiorandola ulteriormente.

Ricco il parterre, previsti più di una ventina di interventi: saranno presenti tutte le associazioni, la Cgil, e i movimenti della rete sociale che hanno dato vita alle mobilitazioni della “via maestra” oltre a forze politiche, docenti universitari, intellettuali.

”È grave il fatto – come recita l’appello dei costituzionalisti – che ancora una volta si vogliano modificare le regole elettorali quasi alla vigilia del voto e soprattutto, dopo il risultato della straordinaria partecipazione al referendum, si voglia costruire un sistema elettorale che, anziché combattere l’astensionismo, rischia di incrementarlo, con meccanismi quali le liste bloccate e un premio abnorme, che allontanano i cittadini dal voto e dalla partecipazione democratica, trasformando le elezioni in un plebiscito per la scelta di un capo e dei suoi sostenitori”

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