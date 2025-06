Una cerimonia all’insegna dell’impegno, dell’orgoglio e della speranza nel futuro: premiati studenti dalle scuole medie al dottorato di ricerca.

Catania – A Palazzo della cultura a Catania si è svolta nel pomeriggio del 15 giugno, in un clima di emozione e profondo senso civico, la Cerimonia di Consegna delle Borse di Studio per Meritocrazia, promossa e sostenuta da ECOMAP (ENTE COOPERATIVO MUTUO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER I TABACCAI) dalla Federazione Italiana Tabaccai (FIT). Un momento di festa, ma soprattutto di riconoscimento per sedici giovani che si sono distinti per meriti scolastici e accademici, dimostrando che l’impegno, la costanza e la passione possono ancora essere premiati.





A condurre l’evento è stata Giusy Basilotta, che ha guidato la cerimonia con calore e coinvolgimento: « Celebriamo non solo voti alti, ma storie di sacrificio, determinazione e scelte coraggiose», ha dichiarato nel suo discorso di apertura.

«In un tempo in cui parlare di meritocrazia è necessario, premiare chi si impegna significa riaffermare un valore fondamentale».

Accanto a lei, le autorità e i rappresentanti istituzionali che hanno reso possibile l’iniziativa: Emilio Cosentino, presidente FIT, Agata Pistorio, vicepresidente FIT e Maurizio Di Prima, delegato ECOMAP.





Nel corso della cerimonia, ciascuno di loro ha avuto modo di spiegare il proprio ruolo all’interno delle rispettive organizzazioni e l’importanza dei servizi offerti alla categoria.

Emilio Cosentino ha ricordato come la FIT non sia solo un punto di riferimento per i tabaccai, ma anche un soggetto attivo nel promuovere la cultura del merito: «Sostenere questi giovani è un modo concreto per restituire valore alla comunità».

Agata Pistorio ha sottolineato l’impegno della Federazione nel valorizzare il talento e promuovere iniziative socialmente responsabili: «Premiare il merito significa investire sul futuro e rafforzare il tessuto sociale del nostro Paese».

Maurizio Di Prima, rappresentando ECOMAP, ha evidenziato come il consorzio, oltre a fornire servizi previdenziali e assistenziali ai tabaccai, contribuisca anche a progetti di valore collettivo: «La formazione è la nostra scommessa sul domani».





Presente anche il deputato regionale di Grande Sicilia, on. Giuseppe Lombardo, che ha voluto testimoniare il sostegno delle istituzioni pubbliche a iniziative come questa. Nel suo intervento ha ribadito il valore della formazione come chiave per il progresso: «Investire nella formazione – ha detto Lombardo – significa investire nel futuro del Paese. Oggi celebriamo non solo i risultati raggiunti, ma anche il potenziale che questi ragazzi rappresentano».

Sebbene non abbia potuto essere presente alla cerimonia per sopraggiunti impegni personali, un ringraziamento va all’assessore ai Servizi Sociali e all’Inclusione del Comune di Catania, Bruno Brucchieri, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata nelle fasi organizzative dell’evento.

A consegnare i premi, insieme ad altre autorità presenti, anche i consiglieri provinciali FIT Pietro Fede e Nicola La Naia e il consigliere provinciale Santo Trovato che hanno partecipato attivamente al momento più atteso della cerimonia, portando un segno concreto di vicinanza del territorio ai giovani premiati.





Il Premio al Merito, dalla Scuola Media al Dottorato

Il percorso di premiazione ha simbolicamente seguito l’evoluzione del cammino scolastico, dagli studenti delle scuole medie a coloro che hanno completato un dottorato di ricerca, offrendo una narrazione coerente della crescita e della determinazione.

La chiusura è stata affidata a una citazione di Nelson Mandela: «L’istruzione è l’arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo».

«E voi», ha concluso Basilotta rivolgendosi ai ragazzi premiati, «con il vostro impegno state già contribuendo a quel cambiamento».

