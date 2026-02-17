Domenica 22 febbraio, dalle ore 10:00 alle 15:00, come ogni ultima domenica del mese, torna il “MERKATU” di Testa dell’Acqua, appuntamento ormai consolidato dedicato alla valorizzazione del territorio e alla socialità.

Promosso dall’Associazione culturale no profit “Meraki Testa dell’Acqua”, il MerKatu propone una giornata all’insegna dei prodotti genuini del territorio, dell’artigianato di qualità, dell’angolo seconda mano e di uno spazio dedicato ad arte e cultura, con l’obiettivo di sostenere le realtà locali e creare occasioni di incontro per la comunità.





Tra gli appuntamenti in programma:

la mostra di modellini in legno “Noto in vendita” di Salvatore Presti;

dalle ore 11:00, gli scacchi a cura dell’A.S.D. Scacchistica “Vincenzo Scollo”;

alle ore 12:00, la dimostrazione di intreccio cesti, momento dedicato alla tradizione artigianale.

Ampio spazio anche ai più piccoli con lo Spazio Sottoilgelso – Bimbə & Ragazzə:

dalle 10:00 alle 14:00 laboratorio di giocoleria;

dalle 11:00 alle 14:00 “Merkatinu” con laboratorio di artigianato.





La giornata sarà accompagnata dalla colonna sonora a cura di Radio Jolly e si concluderà alle ore 14:00 con la performance musicale di Hurriya, occasione per recuperare i concerti cancellati nelle precedenti edizioni a causa della pioggia.

Il Merkatu si conferma così un momento di partecipazione, scambio e valorizzazione delle eccellenze locali, aperto a famiglie, appassionati e curiosi.

In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.

Instagram:https://www.instagram.com/merkatu_merakihttps://www.instagram.com/merkatu_meraki

Facebook: https://www.facebook.com/merkatuibleo

Per ulteriori informazioni Associazione Culturale Meraki Testa Dell’Acqua

Email: meraki.testadellacqua@gmail.com

Luogo: Testa Dell’Acqua, testa dell’acqua, NOTO, SIRACUSA, SICILIA

