Messina diventa la capitale del gusto e della mixology con l’attesissima Messina Cocktail Week, in programma dal 9 al 15 dicembre 2024. Una settimana imperdibile per gli amanti dei cocktail, che potranno vivere un’esperienza unica grazie all’adesione di 20 locali tra i migliori della città e dintorni.



Un black friday dei cocktail

La Messina Cocktail Week si distingue per una proposta innovativa: un vero e proprio Black Friday dei cocktail, durante il quale ogni locale offrirà creazioni esclusive a prezzi speciali. Un’occasione perfetta per scoprire nuovi sapori, gustare drink di qualità e immergersi in un’atmosfera festosa e coinvolgente.

I locali partecipanti:

Ecco i 20 locali protagonisti dell’evento: Comparello Bello, Mahspremi Cocktail Bar, I Parenti Family Cocktail, Mi Ritrovo by Nino Santoro, L’Aperitivo

La Fabbrica Alcolica, Recube Cocktail Bar, L’Orso in Duomo, Melagodo Cocktail Bar, Il Cortile Segreto, Cavallino Café, Le Roi Emotional Drink, Hornpub (Letojanni), Stradivari Cocktail Bar, All’Ariulè Cocktail Bar, Smok – Smoke House, Via Lanterna Pizzeria, Bistrot, Event, ONN Vicolo33, Bar Mood Café, Bond More & More

Premi speciali per i migliori cocktails



A rendere l’evento ancora più speciale ci saranno due categorie premiate. Paesano Liquori mette in palio per il miglior drink realizzato con il liquore Paesano un premio esclusivo: un viaggio a Lussemburgo per una guest shift al prestigioso cocktail bar “Come à la Maison”.

Una categoria speciale con i prodotti U Ficu Gin, in cui il miglior cocktail realizzato con i prodotti di questa azienda riceverà: un kit di bicchieri e attrezzature professionali firmato U Ficu Gin, un riconoscimento in denaro di 250€, e l’opportunità di vedere il drink vincente inserito in una drink list che sarà distribuita a livello nazionale.

Come partecipare



Ogni locale, all’interno della propria attività, proporrà cocktail unici creati appositamente per l’evento, abbinati a offerte promozionali esclusive e piccoli omaggi per i clienti. I partecipanti potranno inoltre votare il loro cocktail bar preferito tramite un QR code, contribuendo a decretare il miglior locale e il miglior drink della settimana. Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 dicembre, sarà attivo un Info Point accanto al Melagodo Cocktail Bar, dove sarà possibile ricevere informazioni sull’evento e ritirare ticket omaggio dedicati ai giornalisti.

L’organizzazione



L’evento è ideato e organizzato dal Club Barman dello Stretto, realtà di riferimento per il bartending a Messina, con l’obiettivo di promuovere la cultura del buon bere.

