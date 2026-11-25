Si terrà venerdì 27 novembre alle ore 10:00 nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca la conferenza di presentazione alla stampa di EsserCi Festival 2026, quarta edizione dell’evento di promozione del volontariato organizzato dal CESV Messina con il Comune di Messina.

Parteciperanno alla conferenza il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessora alle Politiche sociali e al Volontariato Alessandra Calafiore, il presidente di CESV Messina Santi Mondello, Rosario Ceralo, direttore CESV, Carmelo Schepisi, componente del consiglio direttivo CESV, e Letizia Bucalo Vita, consulente del CESV e ideatrice del Festival.





EsserCi Festival 2026 si terrà dal 3 al 5 dicembre al Royal Palace Hotel, si trasferirà il 6 dicembre alla Chiesa di Santa Maria Alemanna per la cerimonia conclusiva del Premio EsserCi e vedrà l’Agorà delle associazioni (“I Mercatini del Buon Natale”) svolgersi a Palazzo Zanca nei giorni 11 e 12 dicembre.

La giornata inaugurale del Festival sarà dedicata all’evento che ripercorre i 25 anni dei Centri di Servizio per il Volontariato della Sicilia. Organizzato da CESV Messina, CESVOP Palermo e CSV Etneo, l’incontro vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Alessandro Seminati, direttore CSVnet, Giuseppe Montemagno, portavoce del Forum del Terzo Settore Sicilia, Vito Puccio, presidente dell’Organismo Territoriale di Controllo della Sicilia.





EsserCi Festival 2026 vedrà tra gli ospiti Don Antonio Loffredo, sacerdote e direttore del MuDD (Museo Diocesano Diffuso) di Napoli, Francesco Trento, scrittore, sceneggiatore e docente di scrittura creativa, Luigi Vittorio Berliri, presidente della cooperativa sociale Spes contra spem, Medea Ferrigno, ingegnere, Nesti società cooperativa impresa sociale ETS, Greta Galli, tech content creator, divulgatrice STEM, studentessa di communications engineering all’Università di Catania, Gianni Ferrero, direttore della Consulta per le Persone in Difficoltà (CPD) OdV ETS (Torino), Gigi Esposito, presidente di Onyx Jazz Club APS (Matera), Agnese Zingaretti, responsabile nazionale del settore Giovani e formatrice di Libera, Leda Tonziello, presidente dell’Associazione Elsa ETS (Caserta), Paola Piatta, docente di Scienze Motorie ed educatrice sportiva UISP (Messina), Paola Capoleva, componente del Consiglio direttivo del CSV Lazio e di CSVnet (Roma).

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