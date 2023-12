Messina – L’ On. Rosellina Marchetta, deputato Segretario all’ Ars ha presentato un’ interrogazione urgente al Presidente della Regione Schifani e all’ Assessore Regionale ai Trasporti e Infrastrutture Arico’ evidenziando la problematica che interessa il pagamento del pedaggio autostradale di Ponte Gallo a Messina. Il Comune di Messina – scrive la Marchetta nell’ interrogazione – è suddiviso in sei municipalità, cinque delle quali collegate, mediante tratti autostradali di raccordo, con svincoli di accesso alle diverse zone della città, prive di casello autostradale e di pedaggio; il collegamento della sesta municipalità con altre zone della città è garantito da medesime modalità di raccordo autostradale ma, in località Ponte Gallo, è stato posizionato, da tempo, un casello autostradale con la pratica di un pedaggio che oggi ammonta ad € 1,20 nel casello autostradale è riportata una segnaletica con la dicitura “svincolo Villafranca Tirrena” e che la ricevuta rilasciata reca la dicitura “Villafranca”, la località Ponte Gallo – precisa l’ On. Marchetta – si trova nel territorio del comune di Messina e non in quello del comune di Villafranca Tirrena, il tratto autostradale che va dal casello di Tremestieri al casello di Villafranca, infatti, attraversa solo il territorio del Comune di Messina. Da decenni, sul tratto, sono in corso lavori di realizzazione dello cosiddetto svincolo di Giostra, che rallentano, anche di ore, il tragitto verso il centro della città. Queste circostanze, secondo l’ On. Marchetta che e’ stata interessata sulla questione da numerosi cittadini messinesi, determinano un’ inaccettabile disparità di trattamento per i residenti nella sesta municipalità rispetto agli altri, gravati dal pagamento di un pedaggio per l’accesso e l’uscita che si ripete diverse volte nell’arco di una giornata. Una situazione che arreca l’impoverimento della municipalità sesta per il gravoso ingresso in detto territorio, determinando, di fatto, una sorta di interruzione di continuità territoriale all’interno dello stesso comune. I cittadini della sesta municipalità hanno più volte sottoscritto due petizioni con la raccolta di migliaia di firme al fine di chiedere ed ottenere l’ eliminazione del pedaggio auto stradale i senza alcun esito. Nell’ interrogazione l’ On. Marchetta chiede di sapere quali iniziative intendano adottare, il Presidente e l’ Assessore al ramo ciascuno per le proprie competenze, per procedere all’eliminazione del pedaggio relativo al casello autostradale ubicato in località Ponte Gallo a Messina e di interessare della vicenda l’ ente gestore dell’autostrada.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.