Messina, 27 giugno – Proseguono a Capo Peloro le attività del Beach Soccer Village, la grande area di oltre 3 mila mq che sta animando il borgo marinaro con sport, eventi musicali e che, da oggi fino a domenica, accompagneranno la Coppa Italia Puntocuore di Beach Soccer Serie A.

Il cuore pulsante del villaggio è rappresentato dall’Area Street Food & Beverage, promossa da Etnazar di Daniele De Vincenzo che prevede una selezione 30 prodotti proposti da qualificati operatori enogastronomici del settore: un vero e proprio “viaggio nel gusto” per valorizzare i prodotti tipici più amati della tradizione del “cibo di strada”. Ad esempio il cuoppo di frittura di paranza, la pizza fritta, i panini con specialità di pesce e di carne, i rustici messinesi, il pane cunzato, le braciole, i cannoli siciliani, le ciambelle ed i gelati (in versione cannolo e in brioches). Per la parte beverage sarà possibile gustare birra artigianale realizzata a Messina.

L’area street food sarà aperta fino al venerdì dalle 18,00 alle 01,00; sabato e domenica anche a pranzo dalle 11,30 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 01,00.

Daniele De Vincenzo di Etnazar dichiara: “Siamo orgogliosi di far parte di questo importante evento, che ci consente di far conoscere ai visitatori le specialità e le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio”.

L’area spettacoli è coordinata da Teresa Impollonia e fra gli eventi musicali si segnalano: venerdì 28 è in programma il live della Band Blasco, sabato 29 il Festival canoro dello stretto e la Notte della Moda Sea Flight, ed infine, domenica 30 il dj set Radio Zenith Messina con Giovanni Giuffrè.

Presente, inoltre, il “Beach soccer Lab” coordinato da Sabrina Assenzio, presidente Terziario Donna Confcommercio Messina in collaborazione con il Gruppo LEM: uno spazio dedicato ad alcune delle realtà più significative della città per generare un network sociale e culturale che coinvolge istituzioni, eccellenze, associazioni ed imprese messinesi. Dalle 18,00 alle 20,00 questi laboratori sviluppano diversi temi: valorizzazione dello Stretto di Messina, tutela dell’ambiente e degli ecosistemi marini, sani stili di vita, sana alimentazione e l’attività sportiva, l’arte, ed i prodotti agroalimentari ed enologici tipici siciliani, esposizione di aziende storiche del settore e di giovani startup.

L’evento è organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer e co- organizzato e patrocinato dal Comune di Messina con il patrocinio dell’Assessorato al turismo della Regione siciliana e dall’ARS.

