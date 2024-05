Approvato all’unanimità, a Messina, il Bilancio d’esercizio 2023 della Società Servizi Riabilitativi (SSR) S.p.A, unitamente al bilancio sociale. Bilancio di esercizio che anche nel 2023 ha fatto registrare un risultato positivo.



Nel corso dell’assemblea dei soci di SSR, società di proprietà di Sisifo Consorzio di cooperative sociali dal 2013, Mimmo Arena, Presidente della struttura che, con i suoi otto ambulatori oltre che a domicilio, assiste pazienti disabili di tutta la provincia di Messina, ha illustrato in una propria relazione i dieci anni di attività (dal 2014 al 2023) successivi alla variazione della compagine sociale, evidenziando innanzitutto il recente rinnovo della convenzione con l’ASP di Messina nel 2022 ed, a seguire, i numeri che contraddistinguono il successo dell’attività d’impresa.

Nel 2022, a Roma presso l’Università Luiss Guido Carli, la SSR è risultata tra le 15 top imprese italiane per performance gestionali e affidabilità finanziaria del settore sanità ed è stata insignita dell’Alta Onorificenza di Bilancio Premio Industria Felix – L’Italia che compete.

“Negli ultimi dieci anni – spiega Arena – abbiamo raggiunto risultati di cui andiamo molto fieri, numeri impensabili e raggiunti grazie ai servizi di eccellenza che svolgiamo a favore della comunità che, oramai, ci identifica come vero punto di riferimento per la riabilitazione, intesa nei suoi vari e complessi aspetti terapeutici”.

Le cifre, in effetti, parlano chiaro: con 1.166.448 prestazioni erogate e 4 mila pazienti assistiti, 170 professionisti sanitari e 500 pazienti in lista di attesa le città di Messina, Capo d’Orlando, Barcellona, Lipari, Mistretta, Nizza di Sicilia, Patti e Villafranca Tirrena beneficiano di servizi di riabilitazione ai sensi dell’ex art. 26 L.833/78, che fa riferimento a una pluralità di prestazioni altamente specialistiche che riguardano la logopedia, la neuro-psicomotricità, la psicoterapia, la terapia occupazionale, la fisioterapia e la rieducazione neuromotoria, consistenti in attività di recupero e rieducazione funzionale attraverso un trattamento globale della condizione di menomazione e/o di disabilità per gli utenti adulti e minori.

La relazione di Arena mette in risalto, inoltre, l’erogazione a tutti i dipendenti (full-time e part-time) dei buoni pasto per un importo complessivo pari a circa 540 mila euro, l’organizzazione di corsi di formazione e convegni dedicati esclusivamente al personale SSR, l’erogazione welfare aziendale per rispondere alle esigenze dei lavoratori e migliorare il clima aziendale per un importo complessivo erogato pari ad 776 mila euro. “Vantiamo – ha concluso Arena – di aver messo al primo posto i nostri dipendenti erogando, solo nel 2023, a titolo di una tantum, un importo complessivo pari a circa 500 mila euro. SSR ha stretto collaborazioni e partenariati al fine di aprire nuove opportunità di crescita e sviluppo, studiando l’applicazione delle tecnologie in ambito riabilitativo, quali, ad esempio, il VRRS (Virtual Reality Rehabilitation System) ed il Walker View. Ha istituito l’ambulatorio Piuma, grazie al quale, attraverso una serie di interventi abilitativi e riabilitativi, i bambini nati prematuri vengono presi in carico il più precocemente possibile. Non dimentichiamo, infine, la realizzazione del progetto sportivo “Baskin” per i diversamente abili, i tirocini formativi, l’alternanza scuola-lavoro”.

Sono già in cantiere, inoltre, nuovi progetti, tra cui, per citarne alcuni, la trasformazione di SSR in Società Benefit, con la relativa modifica dello Statuto, l’ammodernamento della sede legale, verso il green, la partecipazione a bandi e progetti relativi ad investimenti in ricerca e sviluppo, con l’adozione di nuove tecnologie e processi produttivi innovativi.

Luogo: MESSINA, MESSINA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.