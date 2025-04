Palermo 30 aprile 2025 – Si è conclusa la tornata di scioperi che ha coinvolto i metalmeccanici di Palermo e provincia. Oggi si sono svolte le ultime 8 ore di sciopero alla sede palermitana della Leonardo, dove i lavoratori hanno manifestato con un sit-in, e le ultime due ore a Fincantieri. E nei giorni scorsi gli scioperi hanno interessato a giro tutte le aziende, da Italtel, a Sirti, a Engineering, a St Microelectronics, con medie altissime di partecipazione.



Alla Leonardo oggi si è registrata un’adesione dell’80 per cento e picchi del 100 per cento si sono toccati alla Kone e del 75 per cento a Fincantieri.



“E’ un chiaro ed ennesimo segnale che i lavoratori con questa partecipazione di massa agli scioperi lanciano a Federmeccanica. Il messaggio è che bisogna riaprire la trattativa e lavorare sull’ipotesi di piattaforma votata dal 98 per cento dei metalmeccanici italiani – dichiarano i segretari generali di Fiom Cgil Palermo e Sicilia, Fim Cisl Palermo Trapani Uilm Uil Francesco Foti Foti, Antonio Nobile e Giovanni Gerbino – Ci aspettiamo ora che Federmeccanica riapra la vertenza con senso di responsabilità, considerata la grave crisi industriale che attraversa ormai da anni il nostro paese e la crisi economica che si abbatte sui lavoratori, con inflazione alle stelle e salari fermi. Se a maggio non ci saranno novità sulla riapertura della vertenza, saremo pronti a continuare la mobilitazione per la conquista del contratto collettivo nazionale di lavoro”.



