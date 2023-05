PRIMA VERA CONTEMPORANEA 2023

METAMORFOSI

DOMENICA 21 MAGGIO ORE 21.15

CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA – Sala Perriera

Continua con un nuovo progetto inedito e site specific, la ricerca sperimentale di Prima Vera Contemporanea, curata da Curva Minore che per il prossimo appuntamento di domenica 21 maggio presenta uno spettacolo multidisciplinare in cui la musica incontra la danza e le arti visive.

Metamorfosi dell’artista Pietro Martini –alle ore 21.15 alla Sala Perriera- è uno show concepito come un’opera immersiva che vuole esplorare il profondo inseparabile rapporto tra l’essere umano e la natura, attraverso l’incontro di diverse discipline artistiche. In scena le proiezioni analogiche animate in live di Martini, realizzate con una personale tecnica inventata dallo stesso artista che utilizza principalmente piante e fiori; le composizioni musicali originali del flauto traverso di ????????? ??????, e la danza di Mara Rubino.

“In fondo non è che si sia cambiato molto: nuoto, continuo a nuotare nello stesso caldo mare, – disse Qfwfq, – ossia non è cambiato il dentro, quello che prima era il fuori in cui nuotavo, sotto il sole, e in cui nuoto, nel buio, anche adesso che sta dentro.” Con questa citazione tratta da Il Sangue e il Mare di Italo Calvino, Pietro Martini riassume l’atmosfera dell’opera.

“Il sangue, il dentro di noi, non è dissimile dal fuori di allora, dal mare primordiale che ricopriva la terra. Quel dentro è ora racchiuso in complessissimi reticoli sanguigni nel nostro corpo, nella linfa delle piante, degli insetti. E ci naviga, da dentro, quell’antico mare che un tempo eravamo noi a navigare, nell’astrazione della vita di allora, nell’essere tutti parte di tutto, senza separazione”. Afferma l’artista.

Pietro Martini

Pietro Martini è un artista visivo italiano. Lavora principalmente con il mezzo della fotografia, della videografia e delle proiezioni analogiche, attraverso le quali esplora temi metafisici e antropologici. Attualmente vive a Palermo, in Sicilia. Ha conseguito una laurea in Belle Arti presso il Camberwell College Of Arts di Londra e attualmente lavora come artista e designer indipendente.

