In occasione del 25 novembre, ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne’, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, METE ed OIDUR (Osservatorio Internazionale Diritti Umani e Ricerca, che fa capo a METE), hanno calendarizzato un’Agenda con varie azioni su territori diversi: Palermo, Vienna, Gela e Roma. Le due Organizzazioni sono impegnate nella tutela dei diritti femminili nazionali ed internazionali, dedicando il loro impegno a tutte le Donne che subiscono ogni tipo di violenza: psicologica, emotiva, domestica, fisica, economica e digitale (come il Revenge Porn). Per tutte le Donne vittime di Femminicidi. In memoria di Giulia Cecchettin.

Si inizia il 24 novembre con due conferenze nella città di Gela, In mattinata, conferenza presso l’Auditorium ‘E. Fermi’ con la partecipazione dell’I.S.S. Ettore Majorana per ‘Dal Silenzio alla Forza. Voci unite contro la Violenza sulle Donne’, insieme a Rosa Iudici (Amministratore Unico Di Marca Services e Responsabile Area Empowerment METE). Nel pomeriggio, incontro pubblico aperto con i Club Services di Gela.

Il 25 novembre METE in collaborazione con ‘ASD Motoclub The Others’ per la II° Edizione del ‘Global Moto Rider’ in sostegno dell’Agenda ‘Donne che Aiutano altre Donne’. Il Motoraduno, con la presenza degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e suoi simpatizzanti della Sezione Palermo del CCMOTORDAY, si concluderà con la presentazione della ‘Campagna di Educazione e Contrasto al Bullismo e Cyberbullismo’, ideata e promossa dalla nostra Organizzazione, su invito di tante Donne. Il GMR è patrocinato dall’VIII Circoscrizione Città di Palermo. Presente, anche, Mari Miserendino (Attivista in Cause Sociali Femminili, e vittima di atti persecutori).

Sempre il 25 novembre, la Presidente Butera e la Direttrice Generale dell’OIDUR Sara Baresi, saranno ospiti in Virtual Talk Session a Vienna. L’invito arriva da Tatjana Christelbauer – Presidente di ACD (Agency for Cultural Diplomacy) per #Females4Futures in collaborazione con ‘Anna Lindh Foundation’, con la quale si sono incontrate e conosciute a Ginevra in occasione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Il 26 saranno presenti al Teatro Politeama di Palermo per l’iniziativa la ‘Cultura della non Violenza’.

Appuntamento istituzionale, invece, giorno 28 novembre 2023, dalle ore 15 in Sala Tatarella (Camera dei Deputati, Roma) per METE, che con il Patrocinio di Federfarma, Farmaciste Insieme ed OIDUR, discuterà il Panel: ‘Educazione e Consapevolezza al Sexting. Stop al Revenge Porn’. Interverranno per i Saluti Istituzionali: On. Eugenia Roccella (Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità), On. Carolina Varchi (Segretario di Presidenza – Camera dei Deputati) e Roberto Tobia (Segretario Nazionale Federfarma).

Dichiara, Giorgia Butera: ‘È un susseguirsi incessante di atti violenti, di donne e giovani ragazze vittime di uomini narcisi, concentrati su loro stessi, svalutando chi sta loro accanto, afflitti da incapace gestione del proprio percorso di vita in relazione a quello altrui. Genere maschile figlio di una cultura patriarcale, che impone loro scettro e corona, non sopportando che una donna possa emanciparsi, affermarsi, e decidere di scegliere per la propria vita. Genere maschile che non accetta la fine di una relazione, ritenendolo un fallimento di tutto, quando in realtà è soltanto un fatto naturale che può capitare con molto facilità.

Come si arriva ad episodi fatali? Attraverso una filiera di azioni, di soffocamento psicologico, svalutazioni su ogni aspetto della vita, di grida, impedimenti, controllo della persona e manipolazioni sottili’.

