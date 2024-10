Dopo il live di MOTHER! MOTHER! di venerdì 25, il fine settimana del PunkFunk di Palermo prosegue sabato 26 ottobre, con l’energia di Michael Spaghetti. Sul palco del Record Shop e Music Bar di via Napoli 10 si alternano generi e personalità, storie e personaggi. Così, il sabato sera è per Michael Spaghetti: lasciate a casa i preconcetti e preparatevi a far bruciare la vostra anima con la sua passione. Vive a Palermo e ha 36 anni, si definisce la somma di tutte le più grandi rockstar di tutti i tempi, ma preferisce essere chiamato “amico”.

Canta canzoni originali con un’energia “abbastanza punk”, in italiano maccheronico. Vi farà ridere, ma anche scendere qualche lacrima: un concentrato di bellezza, amore e anche profondità, per un live divertente e pieno di vita vera, un’occasione più unica, che rara. La formazione è composta da: Michael Landau (guitar/vocals), GIorgio Bovi (drums), Luca La Russa (bass), Giovanni Di Martino (piano/synth). Il live al PunkFunk, con ingresso gratuito, inizia alle ore 22:30.

