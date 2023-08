Sortino (Sr) – Ancora pochi giorni di tempo per partecipare all’edizione 2023 del concorso “Grandi Mieli Millefiori Siciliani” Premio Cavaliere Paolo Pagliaro. Il concorso, riconosciuto dall’Albo Nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele, è organizzato dall’Aras – Associazione regionale produttori apistici e dal Comune di Sortino ed è patrocinato dall’Osservatorio Nazionale del Miele.

I campioni di miele – due vasetti di vetro da 500 grammi, anonimi (senza alcuna etichetta che faccia riferimento o da cui si possa fare risalire all’apicoltore), insieme alla scheda di partecipazione scaricabile qui, dovranno pervenire presso la sede del Comitato del “Concorso Grandi Mieli Millefiori Siciliani”, Viale Mario Giardino n° 42 – 96010 Sortino (SR) entro il prossimo 6 settembre. Deve essere versata la quota di 20 euro per ogni campione di miele in concorso quale contributo per la copertura dei costi di organizzazione del concorso. La quota deve essere versata mediante bonifico bancario (Iban IT59J0503684700CC0371431829) intestato a Associazione Regionale Apicoltori Siciliani o Aras indicando la casuale “Contributo per partecipazione al concorso Grandi Mieli Millefiori Siciliani”.

Tre le categorie del contest: millefiori primaverili, millefiori estivi e millefiori autunnali. Al concorso sono ammessi esclusivamente i mieli millefiori prodotti in Sicilia e nelle sue isole minori prodotti nel corso dell’ultima annata apistica, ovvero del 2023. Nel caso dei mieli autunnali si fa riferimento all’annata 2022. Il miele deve essere estratto dai favi mediante centrifugazione e deve presentarsi perfettamente pulito, con contenuto d’acqua inferiore al 18%, e di idrossimetilfurfurale (HMF) inferiore a 10 mg/kg (15 mg/kg per i mieli autunnali).

I campioni saranno valutati tramite analisi fisico-chimiche e organolettiche. Per queste ultime si farà ricorso a panel composti da assaggiatori iscritti all’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele.

Il concorso (qui è possibile scaricare il regolamento e qui le condizioni di partecipazione) è riservato agli apicoltori iscritti in anagrafe apistica nella sezione “Produzione per commercializzazione” mentre non è consentito partecipare agli apicoltori iscritti nella sezione “Produzione per autoconsumo”.

La premiazione avrà luogo il prossimo 30 settembre nell’ambito della “Sagra del Miele” che si svolgerà a Sortino nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre.

Nella serata di sabato 30 settembre e nella giornata di domenica 1 ottobre agli ospiti della sagra verranno offerti in degustazione i mieli millefiori che avranno ricevuto l’attestato di eccellenza nell’ambito del concorso regionale e quelli prodotti in Sicilia che sono stati premiati nell’ambito del concorso nazionale “Le tre gocce d’oro”.

Nel pomeriggio di domenica 1 ottobre 2023 verrà effettuata un’ulteriore premiazione per il “Miglior miele millefiori scelto dai consumatori” che in sostanza riflette il responso di un’ampia giuria popolare.

