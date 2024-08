Oltre tremila persone arrivate da tutto il Calatino per assistere al concerto degli Zero Assoluto. Il duo musicale, formato da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, si è esibito ieri sera a Mineo sulle note di successi intramontabili come “Semplicemente”, “Svegliarsi la mattina”, “Sei parte di me” e “Per dimenticare”. Un concerto che ha fatto emozionare i presenti che hanno iniziato a cantare a squarciagola rievocando quell’atmosfera nostalgica di fine estate e i ricordi legati ad essa. I suoni, i colori e le mani in alto dei migliaia di presenti, hanno dimostrato che Mineo non solo vive ma sorride, canta e mentre lo fa attira persone da tutto il circondario.

Moltissimi i commenti di gente di Caltagirone, Palagonia, Grammichele, Scordia, Vizzini, Ramacca, Licodia e Catania, venuti per assistere al concerto degli Zero Assoluto, nonostante il maltempo del pomeriggio che fortunatamente non ha compromesso la serata. In particolare è stata apprezzata la scelta dei due cantanti, l’organizzazione degli spazi e della viabilità – quest’ultima considerata un modello virtuoso per quanto riguarda i parcheggi per chi veniva da fuori –. In merito, c’è chi ha detto: “Non andavo a Mineo da anni, questa estate mi sono ritrovata ad andarci spesso. Volevo complimentarmi innanzitutto per lo spettacolo pirotecnico (degno di essere chiamato così) di domenica 25 agosto (in occasione della festa patronale di Santa Agrippina ndr) per l’organizzazione, per la civiltà, le belle serate organizzate dai giovani, per il concerto di ieri sera”.

L’assessore allo Sport, turismo e spettacolo, Alessandra Lira, durante l’apertura del concerto ha dichiarato: “Siete bellissimi visti dal palco. Volevamo darvi il benvenuto, sia ai menenini che a tutti coloro provenienti dai paesi limitrofi e augurarvi una bella serata. Siamo felici di essere qui e di ospitare gli Zero Assoluto che ci regaleranno un fantastico concerto”.

A seguire, il sindaco Giuseppe Mistretta, ha aggiunto: “Grazie per la vostra numerosa presenza. Non potete immaginare, ma ve lo dico io, che siete uno spettacolo: vedere tutta questa gente, soprattutto del nostro Calatino, qui a Mineo ci apre il cuore. Godetevi la serata e cantate, perché abbiamo bisogno di buona musica italiana. Gli Zero Assoluto hanno un repertorio bellissimo dove c’è melodia ma ci sono anche contenuti e non solo ritornelli. Ci tenevamo, dopo tanto tempo, a portare musica di qualità a Mineo. Ora lo spettacolo dovete essere voi!”.

Il concerto, organizzato dal Comune di Mineo con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha chiuso così gli appuntamenti dell’Estate Menenina 2024 ricca di eventi culturali e musicali, che hanno registrato un successo enorme in termini di pubblico e di critica e la presenza di migliaia di turisti e visitatori provenienti da tutta la Sicilia. Ma non è finita qui. L’Amministrazione e il Comune sono già al lavoro con altri eventi per ricordare ancora Giuseppe Bonaviri nell’anno del suo Centenario e per il Natale 2025-2025. “Vogliamo regalare ai turisti l’esperienza di vivere Mineo. Per questo abbiamo già iniziato a progettare il nostro Natale nei Vicoli… Presto alcune novità”, ha concluso l’assessore alla Cultura, Alessandra Lira.

Luogo: Mineo, Largo Francesco Crispi, MINEO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.