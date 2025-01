La Cattedra delle Donne, dopo attenta analisi e valutazione, ha valutato il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e AA.VV. come il miglior Saggio dell’anno 2024 per il contrasto alla Violenza di Genere e contro il maltrattamento e l’abuso sulle Donne.

La Cattedra delle Donne è un’associazione internazionale riconosciuta dall’ONU e affiliata alla Pontificia Accademia Tiberina, che promuove cultura e attività contro la Violenza di Genere e di contrasto all’abuso e al maltrattamento sulle Donne.





Dichiara a tal proposito la Prof.ssa Antonietta Micali, Direttrice della Cattedra delle Donne nonché Accademica Ordinaria e Direttrice del Dipartimento Letteratura della Pontificia Accademia Tiberina: “Questo Saggio è una sorta di Manuale pratico e operativo per tutte le donne che vogliono avere una corretta informazione sul fenomeno della Violenza di Genere e dell’abuso e del maltrattamento sulle Donne, e soprattutto, che vogliono sapere in concreto come difendersi e quali sono gli strumenti, le istituzioni e gli enti pubblici e privati di riferimento che aiutano e sostengono le donne. Questo testo, dal nostro punto di vista, ha un grandissimo valore culturale ed educativo e per questo la Cattedra delle Donne, dopo attenta analisi e valutazione, ritiene di valutarlo come il miglior Saggio dell’anno 2024 per il contrasto alla Violenza di Genere e contro il maltrattamento e l’abuso sulle Donne. Il Saggio è stato adottato dalla nostra organizzazione e viene diffuso in tutto il mondo attraverso i nostri canali social, progettuali e mediatici, ed è reso disponibile gratuitamente, in formato digitale o in pdf, a tutti gli enti pubblici e privati con i quali collaboriamo in tutto il mondo e a tutte le Donne che seguono le nostre attività o che ci aiutano in questo nostro grande e ambizioso progetto educativo e culturale”.





Questo i link dai quale scaricarlo gratuitamente:

https://drive.google.com/file/d/1JdpIOreToPOPZPBAfQ0Q77qGXi1esfTk/view

La mission della Cattedra delle Donne è finalizzata a promuovere e organizzare azioni e attività proprio su questa linea: contrasto alla violenza di genere e contro l’abuso e il maltrattamento della donna.





Continua a tal proposito la Direttrice Micali: “Tanto è stato fatto per la parità di genere, ma tanta strada dobbiamo ancora percorrere affinché questa parità si realizzi davvero. Sembrerebbe superfluo nell’epoca in cui viviamo, ribadire che uomini e donne oggi hanno stesse opportunità e stessi diritti e doveri; eppure quotidianamente dalle cronache apprendiamo degli episodi di femminicidio, ciò significa che nonostante i progressi culturali la disparità di reddito nelle stesse posizioni lavorative è tanta e sussistono ancora molti pregiudizi che in superfice sembrano scomparsi. Si nota purtroppo che la povertà è più forte nelle persone anziane di sesso femminile, piuttosto che negli uomini. L’Agenda 2030 fissa al quinto posto tra gli obiettivi per lo “sviluppo sostenibile” il raggiungimento della parità di genere. Proprio a sostegno di quanto detto, nasce nel 2024 un progetto educativo di rilievo internazionale per opporsi alla sotto-cultura dominante ancora troppo maschilista. Questo progetto si propone di promuovere un modello armonico del rapporto uomo- donna come si evince dalla Dichiarazione dei Diritti Umani adottata dalle Nazioni Uniti nel 1948: La Cattedra delle Donne, un titolo emblematico che dà voce alle donne e che dall’11 ottobre 2024 è stata autorizzata da Unwumen, “Generation Equality”, quindi tutte le iniziative patrocinate dalla Cattedra delle Donne possono utilizzare il logo ONU combinato a quello della Cattedra delle Donne.”

Prof.ssa Antonietta Micali



DOVE SCARICARE GRATUITAMENTE IL SAGGIO “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” adottato dalla Cattedra delle Donne:

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

Luogo: Cattedra delle Donne, Via Timavo 22 – 00195 Roma, 22, ROMA, ROMA, LAZIO

