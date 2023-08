“Sono al momento 2.278 i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa. Una situazione divenuta oramai insostenibile e difficilmente gestibile senza l’adeguato supporto da parte di un’Europa che si mobilita compatta per le guerre, ma che risulta spesso taciturna verso i paesi più fragili del mondo, quale è purtroppo ad oggi l’Africa”. Lo dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro.

“A far più male è che tra questi vi sono attualmente 211 minori non accompagnati, 211 anime che ricercano con sofferenza un’ipotesi di futuro migliore. Per questa ragione noi della Democrazia Cristiana crediamo che vada posta un’attenta riflessione ed una necessaria ricerca di soluzioni volte a rendere la giusta dignità ad ogni vita umana a prescindere da quale parte del mondo provenga”, conclude.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.