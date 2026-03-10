Il SIM Carabinieri Sicilia rivolge un sentito ringraziamento al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Colonnello Nicola De Tullio, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nella tutela e nella promozione del benessere del personale.

Particolare apprezzamento viene espresso per l’interesse dimostrato nei confronti dei militari impiegati a Lampedusa, quotidianamente impegnati in un contesto operativo complesso e delicato, che richiede grande professionalità, spirito di servizio e capacità di sacrificio.





“Un impegno concreto – afferma il SIM Carabinieri Sicilia – che conferma quanto la cura delle donne e degli uomini dell’Arma rappresenti un valore fondamentale per garantire serenità operativa ed efficacia nel servizio ai cittadini”.

“Un esempio positivo di leadership e attenzione verso il personale – aggiunge – che merita di essere valorizzato e seguito”.

“Il SIM Carabinieri Sicilia – conclude la sigla – auspica che questo approccio rappresenti un modello virtuoso, fondato sull’ascolto, sul rispetto e sulla valorizzazione delle risorse umane”.

Luogo: LAMPEDUSA E LINOSA, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.