Prende il via all’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, l’attesissima rassegna “Cinema e Spettacoli sotto il Vulcano”, diretta da Alfio Zappalà e organizzata da ArchiDrama, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Milo. L’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, luogo pulsante di cultura e bellezza, con una ricca proposta che include sia le eccellenze artistiche siciliane, sia interpreti della scena nazionale, accoglie un cartellone godibile, avvincente e variegato, pensato per intrattenere un pubblico trasversale.

«Nel segno della multidisciplinarietà, torniamo al Teatro Lucio Dalla di Milo, da quest’anno anche Arena cinematografica, con tante novità e un cartellone che dal teatro alla musica passando per la danza e il musical, includendo anche un’originale spettacolo di circo teatro per le famiglie, presenta un’offerta completa e diversificata, capace di attirare categorie di pubblico diverse e di aumentare l’attrattività della location dove da diversi anni ormai proponiamo la nostra offerta estiva di spettacoli, inoltre da quest’anno arricchita dall’attesissima presenza di comodissimi sedili con schienale. Tra le novità “Arena Sotto il Vulcano”: il nuovo progetto dedicato al cinema che vedrà, a Milo, la programmazione cinematografica dei maggiori titoli della stagione invernale appena conclusa e della stagione estiva in corso. Peculiarità della programmazione sarà la rassegna cinematografica dedicata a Franco Battiato, dal titolo, “Prospettiva Battiato”, con la proiezione dei film “Niente è come sembra”, “Temporary Road”, “Il lungo viaggio” e la programmazione di ben quattro serate del nuovo capolavoro cinematografico di Christopher Nolan “Odissea”. Una proposta pensata “guardando” anche ai numerosi turisti, italiani e stranieri, che affollano l’hinterland etneo nella stagione estiva», dichiara Alfio Zappalà, Direttore artistico della rassegna “Arena Teatro Lucio Dalla. Cinema e Spettacoli sotto il Vulcano”.

«L’Arena Teatro Lucio Dalla non è soltanto una struttura: è il cuore culturale della nostra estate, un luogo dove la bellezza del paesaggio milese incontra l’arte, la musica e la comunità etnea. Pertanto, con grande orgoglio, a nome dell’Amministrazione Comunale di Milo, sono lieta di annunciare che, in collaborazione con l’Associazione ArchiDrama e grazie alla sapiente direzione artistica di Alfio Zappalà, quest’anno il palco del Teatro all’aperto Lucio Dalla ospiterà un cartellone estivo di cinema e spettacoli ricco e di grande spessore. Una proposta pensata per incontrare i gusti di ogni generazione e per rendere, sempre più, il teatro all’aperto di Milo un luogo di incontro, di crescita e di condivisione. Una proposta che, siamo certi, contribuirà a generare un circolo virtuoso di promozione e valorizzazione del territorio milese che punta ad intercettare un turismo di qualità che travalichi i confini provinciali e regionali. Infatti, portare a Milo grandi spettacoli significa attrarre visitatori, sostenere le attività locali, far conoscere le nostre eccellenze e generare ricadute economiche e turistiche importanti per la nostra comunità. Vi aspettiamo, pertanto a Milo, dove l’aria frizzante farà da cornice a serate che sapranno regalare emozioni, risate e suggestioni diverse», dichiara il Sindaco, Aurora Catalano.

«Quest’anno l’Amministrazione Comunale, da pochissimo insediata, ha accolto con entusiasmo l’eccellente proposta estiva del Direttore Artistico Alfio Zappalà, nella suggestiva cornice dell’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo, promuovendo un calendario ricco di eventi culturali, con spettacoli teatrali di alto livello. Non mancheranno gli spettacoli musicali e i musical per i bambini e le famiglie, lo spettacolo di circo teatro per i più piccoli e l’imperdibile concerto in omaggio a Lucio Dalla e Franco Battiato. L’Amministrazione Catalano insediatasi da nemmeno due mesi, grazie alla preziosa collaborazione e alla sinergia con il Direttore Artistico Alfio Zappalà è riuscita a presentare una ricca programmazione estiva all’ Arena Teatro Lucio Dalla, di recente rinnovata e allestita con i nuovi comodi sedili. Inoltre proprio quest’anno, in via del tutto innovativa e per la prima volta a Milo, tutte le sere di agosto e sino a settembre, il Teatro Lucio Dalla sarà appunto anche “Arena sotto il Vulcano” con una ricca programmazione cinematografica. Dunque un’importante e variegata offerta per i nostri concittadini, per il territorio e per i tanti turisti che scelgono l’Etna come meta per le loro vacanze. Quindi, non mancate, vi aspettiamo numerosi a Milo, all’Arena Teatro Lucio Dalla, per la ricca programmazione estiva», dichiara l’Assessore agli Eventi Culturali e al Turismo, Melinda Sorbello.

«Dalla sinergica collaborazione tra la nuova Amministrazione Comunale di Milo e l’Associazione Archidrama, sotto la direzione artistica di Alfio Zappalà, nasce il cartellone estivo “Cinema e Spettacoli sotto il Vulcano”. Siamo orgogliosi di affermare che Milo possa affermarsi, per la stagione estiva 2026, quale polo culturale di riferimento non solo per l’hinterland, ma anche in una prospettiva regionale e nazionale. Tale ambizioso risultato può essere ottenuto solo grazie ad una proposta varia e di altissima qualità che quest’anno si arricchisce di una nuova e importante proposta: il cinema. Il teatro all’aperto Lucio Dalla, infatti, diverrà anche arena, proponendo una programmazione di film di alta qualità e intercettando così nuovi e importanti flussi turistici. A questo si aggiunge una veste rinnovata e più accogliente dello stesso Teatro che da quest’anno si presenta con la nuova dotazione di sedute comode e accoglienti che permetteranno al pubblico di godere al meglio degli spettacoli. Tutti questi elementi ci consentono di affermare che il cartellone proposto al teatro Lucio Dalla possa essere per Milo un ulteriore volano che consenta di far conoscere le sue alte potenzialità e il suo territorio dove, oltre a respirare cultura, si può investire e vivere», dichiara l’Assessore allo spettacolo, Giuseppe Messina.

In programma, nel mese di agosto (ore 21, come per tutti gli spettacoli e i film in rassegna): 02/08 “Quaranta…ma non li dimostra” di Peppino e Titina De Filippo con Enrico Guarneri; 06/08 – “Se devi dire una bugia dilla grossa” famosa commedia in due atti scritta dal commediografo inglese Ray Cooney con Gianluca Barbagallo e Saro Pannofino; 09/08 – “Caro amico…ti vengo a cercare” concerto tributo a Lucio Dalla e Franco Battiato della Pro Loco di Milo con Amara e Simone Cristicchi accompagnati dalla Ethos Orchestra diretta dal M° Daniele Zappalà. Presenta Ruggero Sardo; 13/08 – “Non è vero ma ci credo” celebre commedia in tre atti scritta da Peppino De Filippo con Gino Astorina e Eduardo Saitta; 16/08 – “Guerrin Meschino” di Alessandro e Fiorenzo Napoli. Spettacolo di Opera dei Pupi della Compagnia Arte Pupi F.lli Napoli di Catania; 18/08 – “Mary Poppins Musical” con la Compagnia Nazionale del Musical; 21/08 – “L’avaro” divertente commedia di Moliére con Enrico Guarneri; 22/08 “4 gatti” spassoso spettacolo di cabaret con Gino Astorina e la Compagnia “Il gatto blu”; 23/08 – “Metti che rinasco” monologo comico con Sergio Vespertino; 24/08 – “La Cura dell’Anima” – I Classici della Musica amati da Franco Battiato. Concerto con Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza; 25/08 – “Casa Campagna” di Fabio Massimo Jacobello con Salvo Manciagli alias “Cammela” e Saro Pannofino; 26/08 – “Viaggio tra le emozioni del cinema” concerto con ensemble diretto dal M° Giovanni Nicosia con proiezione su schermo delle sequenze più iconiche della storia del cinema; 27/08 – “La Bella e la Bestia Musical” con la Compagnia Nazionale del Musical; 28/08 – “Voglio Vederti Danzare”, il grande concerto omaggio a Franco Battiato Band e l’Ensemble Archi Etna Contemporanea diretta da Giovanni Cernicchiaro, David Cuppari (voce); 29/08 – “Terra in tasca – Omaggio alla Sicilia”, spettacolo di danza e musica cura della Compagnia Danzamu, ospite la cantante Giusy Schilirò in omaggio a Rosa Balistreri.

In programma, nel mese di settembre (ore 21, come per tutti gli spettacoli e i film in rassegna): 03/09 – “Cartoon Show” spettacolo di circo teatro per le famiglie della Compagnia Circense Famiglia Savio.

La ricca e variegata programmazione cinematografica è visionabile sui canali Facebook e Instagram dell’Arena Teatro Lucio Dalla di Milo.

INFO BIGLIETTI

COSTI E BIGLIETTI INFOLINE 388 304 2934

Social Facebook e Instagram: Arena Teatro “Lucio Dalla” MILO

Prevendita fisica presso il BOTTEGHINO del Cine Teatro REX

(Via Teatro 14 – Giarre)

Lunedì e Venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30

Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30 e presso tutti i punti vendita Live Ticket della tua città.

Possibilità di acquisto biglietti con BONUS CULTURA on line e al botteghino

Luogo: Teatro Lucio Dalla di Milo , Via Crisafulli, 10, MILO, CATANIA, SICILIA

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