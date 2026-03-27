Maria Concetta Cantarella ufficializza la propria candidatura alla carica di sindaco di Milo alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Ingegnere civile e vicesindaco del Comune etneo dal 2015, con deleghe a Lavori pubblici, Manutenzione e Verde pubblico, Urbanistica e Arredo urbano, Pubblica istruzione e Viabilità, Cantarella ha deciso di mettere a disposizione della comunità milese l’esperienza maturata in oltre un decennio di attività amministrativa, proseguendo il percorso politico e amministrativo avviato dall’attuale primo cittadino Alfio Cosentino, alla guida del Comune per due mandati.





La sua candidatura nasce all’interno del gruppo ‘Uniti per Milo’, che in questi anni ha guidato l’azione amministrativa dell’ente, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto e di accompagnare il paese verso una nuova fase di crescita. Negli ultimi undici anni, infatti, Milo ha conosciuto un significativo percorso di sviluppo sotto diversi profili, in particolare turistico ed economico, consolidando il proprio ruolo tra le mete più attrattive non solo del comprensorio etneo ma dell’intera provincia di Catania. Un percorso sostenuto anche da investimenti in eventi e manifestazioni di rilievo, tra cui ViniMilo, storica rassegna dedicata ai vini dell’Etna, che rappresenta oggi non solo l’evento enogastronomico più longevo della Sicilia ma una delle principali vetrine per la promozione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche etnee, oltreché un appuntamento di riferimento per appassionati e operatori del settore.





“Dopo undici anni di impegno come vicesindaco all’interno dell’amministrazione Cosentino – dichiara Maria Concetta Cantarella – insieme al gruppo ‘Uniti per Milo’, ho deciso di candidarmi alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali. In questi anni ho avuto l’onore e la responsabilità di lavorare quotidianamente per la comunità milese, con impegno e dedizione, condividendo questo percorso con una squadra coesa e unita dall’obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio e garantire il benessere dei cittadini. La mia candidatura – prosegue – nasce dalla volontà di dare continuità politica e amministrativa al lavoro avviato negli anni scorsi, portando a compimento i progetti già programmati e avviando allo stesso tempo una nuova fase di crescita e innovazione per Milo, mantenendo sempre gli stessi valori di trasparenza, responsabilità e attenzione alla comunità”.





Cantarella sottolinea come i risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrino le grandi potenzialità del territorio. “Sono fermamente convinta – spiega – che Milo abbia tutte le carte in regola per continuare a crescere, come ha già dimostrato in questi undici anni, diventando una realtà sempre più attrattiva sotto il profilo turistico e culturale. Il mio impegno sarà quello di consolidare i risultati raggiunti e guidare il paese verso traguardi ancora più ambiziosi, rafforzandone l’identità e valorizzandone le risorse.





Metto quindi a disposizione della comunità l’esperienza maturata in questi anni – conclude – con entusiasmo, determinazione e senso di responsabilità, nella speranza che i cittadini milesi possano continuare a riporre in me la fiducia già dimostrata in passato”. La candidatura di Maria Concetta Cantarella si inserisce dunque nel solco di un percorso amministrativo che negli ultimi anni ha visto Milo rafforzare la propria immagine di borgo etneo dinamico e attrattivo, capace di coniugare qualità della vita, valorizzazione del territorio e promozione delle eccellenze locali.

Luogo: MILO, CATANIA, SICILIA

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